唐治平走出喪母低潮 靠信仰回到正軌

唐治平感謝死忠粉絲支持，保證會讓大家看到嶄新的自己。（記者李紹綾攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕唐治平前年歷經喪母風波，精神狀況一度引發外界擔憂，他昨低調舉辦粉絲見面會。活動前坐在角落冥想，他笑說其實不是冥想，「冥想其實是『不想』，就是放空」，因為太久沒面對這麼多媒體，難免緊張。

談到撐過低潮的力量來源，唐治平坦言，母親過世後，是信仰慢慢把他拉回來，「人在空虛的時候，真的很需要一個安定的心靈寄託」，他始終覺得媽媽在另一個世界默默支持著自己，「不管怎麼樣都不要悲傷、喪志」。

請繼續往下閱讀...

唐治平透露自己常夢到母親，「幾乎都是以前在家裡的畫面，不是託夢，是一些舊家的回憶」。清醒時幾乎不哭的他，卻會在夢醒後默默掉淚，想念母親時，他只在心裡對她說話，「真的要說出口，我反而覺得怪怪的」。

說起家人，唐治平坦言，他和媽媽那邊的親戚幾乎完全斷聯，「他們對我媽媽的事情置喙滿多的，其實也滿冷漠的」。加上媽媽本身是被收養、曾被生父棄養，這段複雜的家庭關係，讓他選擇不再往來。未來若有機會，他希望回泰國一趟，「我想回去看看我爸爸的牌位，至少跟他老人家說一下，媽媽走了」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法