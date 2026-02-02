頑童首戰戶外體育場 自糗失算秒變鄉巴佬

頑童搭上敞篷跑車繞場。

（本色音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「嘻哈天團」頑童MJ116首次唱進台中洲際棒球場，兩場5萬張門票被搶光，前晚首場三人都很緊繃，瘦子自嘲「失算」，「本來打算先帥死大家」，一登台反而被大場面嚇到，笑認瞬間變成「鄉巴佬」。

頑童搭上敞篷跑車繞場，現場氣氛沸騰。

（本色音樂提供）

頑童「OGS」演唱會第一次移師戶外體育場舉辦，本來心情已經很緊張，登台前竟然還遇到斷電意外，接著又被二度通知要延後5分鐘開場，瘦子直呼：「我心想糟了，死定了，負能量就上來。」大淵、小春也難掩緊張，演出時卡詞，大淵下台已經罰跪，小春則認了還沒征服大場地，腦袋呈現空白狀態。

請繼續往下閱讀...

他們這次砸下1.5億製作費，舞台規模是台北小巨蛋的3倍大，鑽石型延伸舞台加上敞篷跑車繞場設計，讓歌迷嗨翻，大淵搞笑說：「我一上去先開空調，把暖氣打開。」唱完大場地後，以後會不會無法回到「室內」？頑童也打趣：「我們能屈能伸，去室內比較溫暖一點。」

頑童6月將南下高雄巨蛋熱唱4場，屆時還是希望能有繞場橋段，至於何時登上台北大巨蛋？瘦子喊話「必須拿下」，雖然還沒有確定，但心裡有這個目標。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法