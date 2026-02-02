阿信再披粉紅外套 索吻撩粉5萬人

五月天阿信（右）和蕭秉治合唱，身上又穿起粉紅色外套。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天前晚在馬來西亞武吉加里爾國家體育場舉行「回到那一天」演唱會，這是2026年的首站海外巡演，卻也是阿信口中「地球上最後一場5525演唱會」，演出中阿信還換上之前充滿話題的粉紅色外套，並與師弟蕭秉治合唱《外人》。

五月天大馬開唱，透過環場巴士與歌迷近距離互動。

（相信音樂提供）

之前阿信和「F3」一起舉辦「F✦FOREVER恆星之城」巡演，兩度重摔時剛好都穿著粉紅色長外套，他在某場還作勢把外套丟到地上，沒想到這次到大馬又穿上，他說：「我想看是衣服問題，還是我的問題，上次我收集了言承旭、吳建豪、周渝民3人的吻，如果今天演唱會順利結束，我想要現場每個人一人一個吻。」特別向場內5.5萬名歌迷索吻。

五月天帶來《孫悟空》、《後來的我們》、《憨人》等眾多歌曲，點歌時還有歌迷告白，表示五月天的《倔強》帶給自己很大力量，「5525」巡演從2023年底起跑，共在24座城市唱了139場，這套名稱巡演也正式落幕。

蕭秉治7月4日將再次到大馬Zepp Kuala Lumpur舉辦「活著」演唱會，阿信說有機會還想和他一起合唱更多金曲，像是《我還是愛著你》、《射手》等，演唱完蕭秉治迅速跑下台，阿信虧說：「他是所有來賓下台跑最快的。」

