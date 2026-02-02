自由電子報
娛樂 最新消息

歌手夢卡關27年再重啟 優席夫用母語吟唱音樂使命

相隔27年，優席夫終於圓夢出了個人專輯。（記者潘少棠攝）相隔27年，優席夫終於圓夢出了個人專輯。（記者潘少棠攝）

記者胡如虹／專訪

優席夫的新專輯《VOYAGER》是他航行到世界的心情故事。（風潮音樂提供）優席夫的新專輯《VOYAGER》是他航行到世界的心情故事。（風潮音樂提供）

優席夫坦言這次重回歌壇帶著使命感，不只是完成人生的夢想，更是一次族群的擁抱。

「我真的很感激，沒有想到還有機會圓人生的第一個夢想。」優席夫說他出第二本書《True colors真實色彩》時，上了風潮創辦人楊錦聰的podcast，楊錦聰聽了他的故事，做完節目就找他去辦公室談合作。楊錦聰跟他說，他們在找一個很特殊的音樂人，想要找他做音樂，他還回楊錦聰：「洋蔥大哥~我已經超過18歲很久了，你們還願意跟我合作嗎？」

優席夫笑說：「楊錦聰說沒有關係，他們喜歡我現在的狀態，因為會寫歌唱歌的人不一定會畫畫，會畫畫的人不一定會寫歌，這兩個禮物同時在我的身上，生命的豐富度很特別。」

一別近27年，優席夫重回歌壇，選擇以阿美族母語創作，在《VOYAGER》專輯中，他形容自己是「VOYAGER」航行者，把從台灣航向世界的旅程、心情全寫進歌裡。他創作的歌曲都與環境人文、自我認同有關，像《大地之母》談到全球海洋汙染、雨林砍伐，人類的貪婪讓大地受傷，大地之母也會反撲；另一首《野花》講的是他童年因膚色受到的語言霸凌，這首歌寫給他自己，也寫給所有還在受霸凌的孩子。

優席夫表示，台灣是南島語族的起源地，台灣的原住民文化是獻給這個世界的禮物，非常的珍貴。大家既然都在這條船上，就是一家人！希望他的音樂能成為一個啟發的出口，透過音樂的影響力讓大家關懷土地、傳遞多元族群彼此的接納和欣賞。

