失意歌手從油漆工華麗轉身國際藝術家 優席夫畫出傳奇人生

優席夫追求音樂夢想的人生充滿曲折。（記者潘少棠攝）

記者胡如虹／專訪

原住民藝術家優席夫的人生很像一部勵志電影，充滿傳奇。他從小立志當歌手，圓夢之路卻充滿挫折，當他把麥克風轉換成畫筆，成了揚名國際的藝術家，塵封許久的歌手之夢，竟然又被喚醒了，相隔快27年終於出了個人專輯，讓他直呼太神奇了！

優席夫曾為英國頂級房車勞斯萊斯做美學設計。（優席夫提供）

〈原民文化美學〉綻放普悠瑪 紐約地鐵 勞斯萊斯

優席夫是花蓮玉里馬太林部落的阿美族藝術家，旅居英國愛丁堡多年，他將原住民文化融入畫作中，把台灣原住民文化推向國際舞台，作品曾出現在桃園機場機捷、紐約地鐵與台灣普悠瑪號車廂上，也為勞斯萊斯、麥當勞和馬蒂斯威士忌等國際知名品牌創作令人注目的設計。他還應國家地理頻道之邀主持了《南島起源》節目，2022年拿下金鐘獎自然科學及人文紀實節目主持人獎。

優席夫的作品在2018年出現在美國紐約地鐵。（優席夫提供）

5歲立志當歌手 18歲北漂追夢

這些藝術成績和金鐘主持人獎，其實都不在優席夫的人生規畫中。優席夫5歲就決定了長大要當歌手，18歲便帶著滿腔熱血到台北追夢，人生的第一個夢想是唱歌，但追求音樂夢想的過程卻讓他備受挫折，每次當他快要圓夢的時候，總會碰到一些事情中斷夢想。

優席夫2012年受邀桃園國際中正機場第二航廈美展。（優席夫提供）

築夢過程曲折 關鍵時刻凸槌

優席夫回憶剛從花蓮到台北，他很清楚自己沒有背景，只能參加歌唱比賽才有機會展現才藝。但他參加過兩次歌唱比賽雖然都拿了第一名，卻都沒有機會出片。他苦笑說當年流行偶像，他長得不夠偶像，所以第一次歌唱比賽是第二名出了唱片；第二次歌唱比賽得到一部汽車（他後來賣了替家裡還債），也進錄音室配唱了，只是錄到一半，因為製作人去香港發展，他的出片計畫就被取消了。

優席夫說他後來決定化被動為主動，跟妹妹、表弟、朋友組了一個團，自己寫歌做demo、寫企畫案投給唱片公司，終於如願以償和音樂製作公司簽約，以「黑珍珠」團體出了專輯，只是上了一個月的通告後，又因為製作公司與唱片公司的合約出問題被冷凍了。

優席夫的畫作曾躍上台灣普悠瑪號車廂上。（優席夫提供）

失意放逐海外 低潮打零工

連二接三的挫敗，讓優席夫很絕望，在朋友的邀約下去了英國愛丁堡散心，很喜歡愛丁堡的藝術氣息，就留下來了。他說剛去愛丁堡是在包工程的朋友那裡當油漆工，當了3年油漆工過得很不開心，因為離家遙遠，又沒有辦法實現夢想，只能靠酗酒暫時忘記痛苦，還得了憂鬱症。

2013年他跟朋友去希臘旅行，有一天凌晨三點半做了一個夢，夢境中有3位藍色的天使來找他，用英文跟他說，「It’s time to start drawing.（該開始畫畫了！）」，還拉起他的手，教他怎麼使用筆刷、顏料，那3位藍色天使改變了他的人生。

優席夫特別畫了夢中指引他開始畫畫的藍色小天使。（優席夫提供）

3位藍色天使 改寫人生劇本

「我覺得上帝為我關了一扇門之後，也為我開了一扇窗。那個窗雖然不是音樂，但是一個救贖。」優席夫說從希臘回愛丁堡之後，他就開始畫畫，房東無意間看到他的作品，借他的裸女畫作掛在客廳，沒想到被愛丁堡國際藝術藝穗節、視覺藝術青年聯展的策展人相中，邀他參展。那場聯展，他的作品是第一個賣出的，而且半小時就被人收藏了，從此他把油漆刷換成了畫筆，人生大轉變。

優席夫就因為借房東這幅裸女畫作掛在客廳而改變人生。（優席夫提供）

優席夫感恩的說，他的人生除了在夢境中教他畫畫的那3位藍色天使，還有很多天使在幫他，他特別感謝嚴長壽先生鼓勵他畫自己族群的文化，才會有溫度跟價值，於是他改回了族名「優席夫」，開始畫原住民的文化，不到兩年的時間，他的作品被更多人看到，也推動了台灣文化，他的故事更打動了風潮音樂的創辦人楊錦聰，主動找他出專輯。

繞了一大圈，終於圓夢出片，優席夫表示，如果沒有這些挫折的過程，他可能沒有這個生命的厚度去創作作品或是寫歌，而他的故事也鼓勵很多人勇往直前，生命永遠充滿驚喜！

