娛樂 最新消息

文章翻唱Jolin成名曲我知道你很難過稱霸好歌榜 4月啟動巡演

文章翻唱蔡依林的成名曲，今年將舉辦演唱會。（翰森娛樂提供）文章翻唱蔡依林的成名曲，今年將舉辦演唱會。（翰森娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕三金歌王文章歷經眼疾手術，目前逐漸康復中，狀況愈來愈好，他預告4月啟動巡演，更期待早日回到台北開唱。近期文章推出翻唱專輯，重新演繹多首華語天后金曲，其中翻唱了「Jolin」蔡依林的成名曲《我知道你很難過》，風光奪下好事聯播網「好歌榜」冠軍。

蔡依林1月初在大巨蛋演唱會最終場，就演唱出道歌曲《我知道你很難過》，讓一路支持她的粉絲相當感動。文章在翻唱專輯《音樂文章3》中也收錄這首歌，再度引發樂迷的共鳴。

相較於Jolin出道時的青澀詮釋，文章翻唱時少了激昂情緒，多了歲月沉澱後的溫柔與體諒。他坦言心境已大不相同，「不是忘記，而是願意放過；不是不痛，而是不再喊痛。」他表示現在唱歌沒有壓力，希望自己的音樂能夠陪伴歌迷，唱進每個人的心裡。

唱片公司為文章打造3段式MV，邀來導演王亞楠執導。劇情以「海邊的記憶與療癒」為主軸，透過女主角在海岸、小鎮、燈塔與老屋間的行走，描繪從失去、尋找，到學會放下的情感歷程。

除了推出翻唱專輯，文章也宣布要展開2026年巡迴演唱會。至於先前因眼睛手術取消的台北演唱會，正重新安排中，他向台灣歌迷喊話，期待以最佳狀態回到台北開唱。

