娛樂 最新消息

頑童台中洲際嗨2晚 安可拋彩蛋巡演6月移師雄蛋唱4場

頑童首次站上台中洲際棒球場開唱，兩天吸5萬觀眾入場。（本色音樂提供）頑童首次站上台中洲際棒球場開唱，兩天吸5萬觀眾入場。（本色音樂提供）

〔記者張釔泠／台中報導〕「嘻哈天團」頑童MJ116昨、今一連兩晚在台中洲際棒球場熱唱，繼台北小巨蛋7場完售的驚人紀錄後，台中2場共5萬張票秒殺，票房進帳1.34億台幣。

安可時頑童更拋大彩蛋，宣布「OGS」演唱會6月移師高雄巨蛋再熱唱4場。

頑童首度登上台中洲際棒球場，開場一連熱唱《走跳》、《幹大事》等歌曲後，瘦子嗨喊：「我們真的在這裡了，謝謝你們支持。」接著自爆：「我一開場不是故意要凶你們的。」大淵在一旁搞笑搭腔：「難怪火（煙火特效）那麼大。」瘦子直呼：「我們不是大老遠到台中看你們坐在椅子上，這裡沒有什麼條款，據我所知。」拱全場觀眾站起來。

唱到一半，瘦子則請工作人員把場燈調亮一點，想看清楚台下觀眾，「說真的，我們一開始上台的時候真的有被嚇到，這樣講好像顯得我們沒見過世面，雖然我們上過很多場合，但這個場子真的有點偏大。」開玩笑自嘲：「前面幾首歌我還抖了兩下、漏了幾滴，但真的很開心大家今天都來了。」讓台下歌迷全笑翻。

為了回應歌迷期待，頑童此次砸下1.5億製作費，舞台規模是小巨蛋的3倍大，鑽石型延伸舞台加上敞篷跑車繞場設計，讓觀眾近距離感受他們的魅力；重新拍攝、剪輯的演唱會VCR，也完整描繪頑童一路走來「不忘初心」的創作歷程。演唱會尾聲，頑童更驚喜宣布加開高雄場次，將於6月6日、7日、13日、14日在高雄巨蛋舉辦4場演出。

