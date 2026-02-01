TXT攻大巨蛋中文力全開 甜喊讓2.5萬MOA幸福

然竣（左起）、太顯、杋圭、秀彬、休寧凱成為HYBE娛樂第一組登上臺北大巨蛋開專場的團體，首日吸引2.5萬人朝聖。（讀者提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國天團「TXT」TOMORROW X TOGETHER昨起一連兩天在臺北大巨蛋開唱，隊長感性表示，能夠站上臺北大巨蛋都是多虧每一位MOA（粉絲名），他們更揪現場2.5萬名台粉，圍成圓陣喊出加油口號「我們一起來」，氣氛熱烈。

TXT出道7年，成員然竣、秀彬、杋圭、太顯、休寧凱昨站上臺北大巨蛋，開場的第一首歌就搭著花車登場，掀起全場歡呼聲，秀彬開場就說：「從一開始到現在，MOA的能量真的不是蓋的！」

然竣用中文說「想你們了」，稱每天都在折手指倒數，等待這一天的到來。不過然竣嫌MOA尖叫聲太小，「這程度不行欸！」粉絲發出更大的聲音，然竣才滿意的說：「我今天也會全力以赴的！」然竣形容TXT像是個綜合大禮包，會一次展現給大家看。

休寧凱用中文祝大家新年快樂，並承諾要讓MOA成為全台北最幸福的人，「就由我休寧凱為大家負責到底！」

休寧凱昨則驚喜獻唱《想見你》主題曲，表示這是想念台北MOA就會想唱的歌曲，能夠現場表演給大家看，讓他十分開心。他也應粉絲要求連唱兩次，讓粉絲又驚又喜，而粉絲則獻唱《Sugar Rush Ride》，並祭出排字應援「明天也在一起」，讓TXT大喊「瘋了吧」，直呼「好委屈喔！我手機沒帶上來，MOA你們幫我拍完，放到REELS，哇好感動喔。」現場氣氛溫馨。

