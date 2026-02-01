《小鬼當家》凱薩琳奧哈拉辭世 享壽71歲

好萊塢喜劇傳奇天后凱薩琳奧哈拉昨傳出驟逝消息，讓全球演藝圈及粉絲相當不捨。（美聯社）

〔記者許世穎／綜合報導〕曾演出《小鬼當家》系列的艾美獎、金球獎得主凱薩琳奧哈拉，於美國時間1月30日凌晨，在洛杉磯家中因病離世，享壽71歲。經紀人昨向媒體證實死訊，表示凱薩琳在家人陪伴下安詳走完人生最後旅程，消息傳出震驚全球演藝圈及粉絲。

凱薩琳奧哈拉（左）在《小鬼當家》系列和麥考利克金飾演母子，兩人多年來維持深厚情誼。（翻攝自IG）

凱薩琳的演藝生涯極其輝煌，近年更憑藉神劇《富家窮路》中性格浮誇、口音奇特的「莫伊拉」一角，橫掃艾美獎、金球獎及美國演員工會等各大獎項，奠定喜劇天后地位。她與名導提姆波頓合作的《陰間大法師》系列也是影史經典，2024年回歸演出續集再次驚艷觀眾。

請繼續往下閱讀...

曾在《小鬼當家》和凱薩琳飾演母子的麥考利克金，昨第一時間在社群平台發布兩人戲裡戲外合照，悲慟寫道：「媽媽，我以為我們還有時間，我還想多陪陪妳、坐在妳旁邊的椅子上。我聽到了妳的話，但我還有好多話沒說。我愛妳，我們後會有期。」兩人情誼橫跨30多年，2023年底麥考利於好萊塢星光大道留名，凱薩琳也親自現身致詞。

除了麥考利，和她合作《陰間大法師》系列的導演提姆波頓、男星米高基頓；還有去年和她合作《片廠風雲》的喜劇天王塞斯羅根、《最後生還者》派德羅帕斯卡昨也紛紛哀悼，塞斯更表示「這一切實在令人心碎。我們都很幸運，曾活在有她存在的世界裡。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法