娛樂 最新消息

King&Prince拜早年喊拍夜市人生 &TEAM王奕翔台灣囡仔自薦當地陪

King & Prince高橋海人（左）、永瀬廉拿著舞龍舞獅及麻將抱枕向大家提前拜年。（記者王文麟攝）King & Prince高橋海人（左）、永瀬廉拿著舞龍舞獅及麻將抱枕向大家提前拜年。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本男團King & Prince、&TEAM昨在台錄製除夕特別節目《超級巨星紅白藝能大賞》，演出前先出席記者會，異口同聲祝大家新年快樂，King & Prince拿麻將的「發」，&TEAM則是馬年玩偶，現場熱鬧滾滾。

&TEAM的FUMA（左起）、YUMA、JO、HARUA、MAKI、NICHOLAS王奕翔、TAKI被要求比出「團體POSE」，十分配合。（記者王文麟攝）&TEAM的FUMA（左起）、YUMA、JO、HARUA、MAKI、NICHOLAS王奕翔、TAKI被要求比出「團體POSE」，十分配合。（記者王文麟攝）

King & Prince首度在台合體，當場表演新歌《Theater》，希望邀請小巨蛋所有表演卡司一起進行舞蹈挑戰。&TEAM的TAKI私下休息時間都會聽《Theater》，對於能親眼看到前輩的演出感到非常期待。高橋海人對&TEAM也很是好奇，「聽說他們現在還一起住宿舍，9名成員很多，男生住在一起感覺很好玩，讓我也想要混入其中了。」

高橋海人首次來台，大讚地瓜球很好吃，永瀬廉去年曾來台辦見面會，對台粉熱情印象深刻，直呼大開眼界，並誠摯表示，如果有一天當導演，希望能夠拍一部與台灣夜市有關、充滿人性的作品。

&TEAM台灣成員王奕翔比出臉頰愛心。（記者王文麟攝）&TEAM台灣成員王奕翔比出臉頰愛心。（記者王文麟攝）

&TEAM王奕翔台灣囡仔自薦當地陪  撂話帶隊友吃鐵板麵、蛋餅、貢丸湯

&TEAM的台灣成員NICHOLAS王奕翔昨以中文受訪，希望這次能帶成員去品嘗台式早餐，像是鐵板麵、蛋餅等等，也盼有機會讓隊友品嘗媽媽煮的貢丸湯，這是他最愛的年菜。由於此次&TEAM成員K、EJ並未來台演出，王奕翔遺憾9人未能在台合體，但喊話「7人也不會輸的」，盡全力在家鄉帶來更好的表演。

