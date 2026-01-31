King & Prince與&TEAM接力抵台 機場拚人氣

King & Prince高橋海人（左）、永瀬廉露出招牌燦笑，實在太卡哇伊了。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本人氣團體「King & Prince」、「&TEAM」昨天陸續抵達松山機場，受到400人熱烈歡迎，粉絲高舉應援牌力挺，現場尖叫聲四起。

&TEAM的JO（左起）、FUMA、HARUA、NICHOLAS王奕翔、TAKI、MAKI、YUMA抵達松山機場，受到熱烈歡迎。（記者王文麟攝）

King & Prince、&TEAM今天將到小巨蛋參與台視《超級巨星紅白藝能大賞》的錄製，昨天兩組海外卡司抵達松山機場，King & Prince的粉絲Tiara（粉絲名）昨天清晨5點就到松山機場卡位，等了超過7小時終於等到永瀬廉、高橋海人的到來，兩人首度合體來台，一出關就不停與粉絲揮手問好、比愛心，親和力十足。

請繼續往下閱讀...

&TEAM則緊接著出關，台灣囝仔「NICHOLAS」王奕翔昨率領FUMA、YUMA、JO、HARUA、TAKI、MAKI抵達松山機場，另兩位成員K、EJ並不會參加此次錄影。他們的粉絲LUNÉ大喊：「王奕翔歡迎回家！」王奕翔也點頭感謝，身為唯一一個聽得懂中文的成員，面對記者要求「比愛心」、「奕翔看這邊」，王奕翔也聽得一清二楚，配合度很高。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法