自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

葉芷妤拍無形導演讚寶藏女孩-鳳小岳談合作每天都有驚喜

鳳小岳（左）與葉芷妤合作電影《無形》，大讚她給人驚喜。（記者陳奕全攝）鳳小岳（左）與葉芷妤合作電影《無形》，大讚她給人驚喜。（記者陳奕全攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《無形》昨舉行媒體見面會，導演奚岳隆率領鳳小岳、葉芷妤出席，葉芷妤是台泰混血，首度演出台灣電影，奚岳隆大讚她是個「寶藏女孩」，「挖掘不完的寶藏都在她的身體，是很值得被世界關注的演員。」

葉芷妤去年因演出Netflix泰劇《瘋狂獨角獸》受到矚目，此次演出電影《無形》，奚岳隆坦言十分榮幸，大讚葉芷妤相當敬業，到泰國工作不到6小時，又再飛回來台灣拍攝，簡直比空姐還操。

對於能夠參演《無形》，葉芷妤感到很開心，就算拍到早上，也覺得很好玩。儘管說著一口流利中文，不過葉芷妤坦言「ㄓㄔㄕ」是她的罩門，且有時候中文、泰文也會轉換不過來。鳳小岳稱與葉芷妤合作「每天都有驚喜」，雖然她很年輕，不過會發光的人就是會發光。

此次鳳小岳從劇本開發時期就投入，導演奚岳隆分享，自己的夢想之一，就是在最愛的片中讓最愛的男主角開著最愛的車，因此出借自己的愛車給劇組。

鳳小岳坦言真的很怕車子刮到或撞到，不過也會在片場開玩笑，以增加演員臨場感為由，提議要不要真的撞車或者砸車，讓奚岳隆露出擔心受怕的表情，笑翻現場眾人。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中