葉芷妤拍無形導演讚寶藏女孩-鳳小岳談合作每天都有驚喜

鳳小岳（左）與葉芷妤合作電影《無形》，大讚她給人驚喜。（記者陳奕全攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《無形》昨舉行媒體見面會，導演奚岳隆率領鳳小岳、葉芷妤出席，葉芷妤是台泰混血，首度演出台灣電影，奚岳隆大讚她是個「寶藏女孩」，「挖掘不完的寶藏都在她的身體，是很值得被世界關注的演員。」

葉芷妤去年因演出Netflix泰劇《瘋狂獨角獸》受到矚目，此次演出電影《無形》，奚岳隆坦言十分榮幸，大讚葉芷妤相當敬業，到泰國工作不到6小時，又再飛回來台灣拍攝，簡直比空姐還操。

對於能夠參演《無形》，葉芷妤感到很開心，就算拍到早上，也覺得很好玩。儘管說著一口流利中文，不過葉芷妤坦言「ㄓㄔㄕ」是她的罩門，且有時候中文、泰文也會轉換不過來。鳳小岳稱與葉芷妤合作「每天都有驚喜」，雖然她很年輕，不過會發光的人就是會發光。

此次鳳小岳從劇本開發時期就投入，導演奚岳隆分享，自己的夢想之一，就是在最愛的片中讓最愛的男主角開著最愛的車，因此出借自己的愛車給劇組。

鳳小岳坦言真的很怕車子刮到或撞到，不過也會在片場開玩笑，以增加演員臨場感為由，提議要不要真的撞車或者砸車，讓奚岳隆露出擔心受怕的表情，笑翻現場眾人。

