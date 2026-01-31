自由電子報
娛樂 最新消息

戴立忍點評功夫徒弟 朱軒洋中槍-曾莞婷甜誇柯震東男神

柯震東（左起）、曾莞婷、九把刀、戴立忍昨在西門町合體為電影《功夫》宣傳，並向民眾發放紅包。（記者胡舜翔攝）柯震東（左起）、曾莞婷、九把刀、戴立忍昨在西門町合體為電影《功夫》宣傳，並向民眾發放紅包。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《功夫》導演九把刀昨率領主演戴立忍、柯震東、曾莞婷現身西門町6號出口前舉辦接招見面會，現場重現經典「破牆」場景，並與粉絲近距離互動發送紅包，現場熱鬧滾滾。

朱軒洋（右）在《功夫》形象呆萌，和造型火辣的曾莞婷有曖昧情愫。（麻吉砥加提供）朱軒洋（右）在《功夫》形象呆萌，和造型火辣的曾莞婷有曖昧情愫。（麻吉砥加提供）

戴立忍久違公開為作品宣傳，這是他第一次參加戶外發表會，難掩緊張，不過還是想來體驗一下氣氛。他在片中飾演外表像是流浪漢，其實功夫高強的師父黃駿，每天花3、4小時進行特殊化妝都不嫌苦，因為九把刀找上門，機會難得，「作為一個演員，我很放心交給他，希望盡量能夠忠實完整呈現九把刀宇宙。」

柯震東、朱軒洋、王淨飾演戴立忍的徒弟，被問到誰最笨？戴立忍笑說：「各有各的特色，但朱軒洋最笨！」而柯震東執導的電影《黑的教育》曾找上戴立忍演出，戴立忍表示，因為當時是第一次合作，工作時間又短，經歷了磨合期，這一次有很長時間可以相處，他當場向徒弟柯震東說：「特別高興有你這個朋友。」

曾莞婷在片中飾演王淨的媽媽，聽到要演媽媽，曾莞婷開玩笑說：「心裡先罵了三字經！」後來表示接到九把刀的邀約，一口就答應。只是她在片中造型性感，領口超低、小露酥胸，九把刀也解釋：「把妳最強的展現出來！」

曾莞婷日前才在婚禮接到捧花，她公開徵友，歡迎大家加她的LINE。被問到柯震東這一型是否是她的菜？曾莞婷甜誇：「當然可以啊，他是所有人心目中的男神。」電影《功夫》將於2月13日上映。

點圖放大body

