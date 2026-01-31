自由電子報
娛樂 最新消息

吳宗憲大熱門年後開錄 週末綜藝戰四強爭霸 陳亞蘭自曝是翁立友第一個女人

《超級大熱門》傳年後開錄，吳宗憲（中）與Lulu、陳漢典鐵三角回歸。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕陪伴觀眾12年的《綜藝大熱門》去年結束帶狀播出，傳出已解決製作成本過高的困境，轉型為塊狀綜藝《超級大熱門》，節目預計於農曆年後啟動，最快2026年第二季進軍週末黃金時段，正面對決當前綜藝戰區。

陳亞蘭（右起）錄《週末最強大》自曝自己是翁立友生命中的「第一個女人」。（華視提供）

甫完成世紀大婚的陳漢典與Lulu黃路梓茵，將以「新婚夫妻」身份合體，節目被戲稱為兩人愛的結晶。吳宗憲也鬆口回歸，他直言因需兼顧公司經營，改為「塊狀」形式才能提高參與意願，內容將交由團隊創新，誓言不再走傳統歌廳秀的回頭路，要打造符合新生代口味的綜藝，不過細節仍待討論。

《超級大熱門》進軍週末後，勢必正面迎擊胡瓜、白冰冰與康康三方割據的現狀。吳宗憲老神在在，認為當今電視圈是「共存共榮」的格局，而非昔日的你死我活。三立電視則回應節目正在「積極籌備中，一定週週精彩」。

在《大熱門》回歸前，胡瓜的《週末最強大》持續推出強檔內容守城。本週六「瓜瓜夜總會」邀來金曲歌王翁立友、荒山亮及歌后張秀卿。

陳亞蘭自曝是翁立友生命中「第一個女人」，嚇得胡瓜驚問：「妳喝多少？」翁立友才趕緊解釋，兩人1998年曾合唱，當時他還當「泊車小弟」幫陳亞蘭停豪車，緊張到「膀胱上升」怕刮花車，逗趣往事讓陳亞蘭笑稱那是她的「高潮」。

