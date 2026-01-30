郭富城來台拍新片 互動王柏傑有意思

《老子》舉行開鏡儀式，陳意涵（左起）、王柏傑、郭富城及古斌一起拿著紅包和乖乖祈願開工大吉。（網銀國際影視提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕郭富城主演台灣電影《老子》，該片集結王柏傑、陳意涵、楊貴媚、古斌等卡司，昨在台北舉行開鏡儀式，宣布開拍，他們人手都有開工紅包以及乖乖，祈願開工大吉、拍攝順利。

郭富城對《老子》劇本十分欣賞，而且很投入，「每次接演到新的電影，我都把自己當成一個新的演員，最重要的是全情投入，用心地從中學習更多，就像和角色活過一次一樣！」

請繼續往下閱讀...

開鏡現場，郭富城、王柏傑穿著劇組特製電影T恤，郭富城衣服上寫著「我是他兒子」，王柏傑則是一句「他是我老子」，真正的父子關係成謎，令人期待。 王柏傑表示，能與郭富城共事非常榮幸，感覺像夢想實現，「尤其是在一個這麼有趣的角色，雖然真的很緊張，但想到可以跟他一起共創，而且是非常難得的經驗。我也一直想跟許富翔導演合作，這次終於圓夢了，兩個願望一次滿足。」

許富翔的太太陳意涵笑說：「想接演的原因當然是因為導演和我很熟，好不容易這次有機會，我在家一直舉手說我要演，自己努力爭取這個角色來的！」她笑說，很羨慕王柏傑和郭富城這次有很多對手戲，「我有和導演說，我可不可以加戲？結果導演回我，你可以多來探班就好。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法