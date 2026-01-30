自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

郭富城來台拍新片 互動王柏傑有意思

《老子》舉行開鏡儀式，陳意涵（左起）、王柏傑、郭富城及古斌一起拿著紅包和乖乖祈願開工大吉。（網銀國際影視提供）《老子》舉行開鏡儀式，陳意涵（左起）、王柏傑、郭富城及古斌一起拿著紅包和乖乖祈願開工大吉。（網銀國際影視提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕郭富城主演台灣電影《老子》，該片集結王柏傑、陳意涵、楊貴媚、古斌等卡司，昨在台北舉行開鏡儀式，宣布開拍，他們人手都有開工紅包以及乖乖，祈願開工大吉、拍攝順利。

郭富城對《老子》劇本十分欣賞，而且很投入，「每次接演到新的電影，我都把自己當成一個新的演員，最重要的是全情投入，用心地從中學習更多，就像和角色活過一次一樣！」

開鏡現場，郭富城、王柏傑穿著劇組特製電影T恤，郭富城衣服上寫著「我是他兒子」，王柏傑則是一句「他是我老子」，真正的父子關係成謎，令人期待。 王柏傑表示，能與郭富城共事非常榮幸，感覺像夢想實現，「尤其是在一個這麼有趣的角色，雖然真的很緊張，但想到可以跟他一起共創，而且是非常難得的經驗。我也一直想跟許富翔導演合作，這次終於圓夢了，兩個願望一次滿足。」

許富翔的太太陳意涵笑說：「想接演的原因當然是因為導演和我很熟，好不容易這次有機會，我在家一直舉手說我要演，自己努力爭取這個角色來的！」她笑說，很羨慕王柏傑和郭富城這次有很多對手戲，「我有和導演說，我可不可以加戲？結果導演回我，你可以多來探班就好。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中