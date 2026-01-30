《玉女掌門人合體擋泥板女神》方季惟嗨唱星爺電影金曲 陳明真網襪短裙辣翻

方季惟在《WE ARE》帶來成名作《賭俠II之上海灘賭聖》電影主題曲。（文總會提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕由Sandy吳姍儒主持的春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》表演卡司星光熠熠，邀來玉女掌門人方季惟、陳明真合體演出，以及金曲歌后魏如萱壓軸登場，和吳姍儒重現電台call in互動橋段。

「擋泥板女神」陳明真乘坐檔車登場。（文總會提供）

陳明真過去在東區開設照相館被星探發掘，有「長腿姐姐」之稱，錄影當天身穿黑色短裙、網襪搭配長靴，乘坐檔車帥氣出場，瞬間掀起全場歡呼，預告本次演出將走狂野路線。

方季惟這次特別帶來她和周星馳合作的電影《賭俠II之上海灘賭聖》主題曲《怨蒼天變了心》，演出時也回憶起當年跑通告的日子，「以前都是搭計程車，歌迷會一路從公司跟到攝影棚。」一旁的陳明真也補充，曾有女歌迷捨不得離開，她擔心對方安全，親自幫忙找飯店並支付費用，後來還因此成為了朋友。

節目壓軸由魏如萱帶來演唱，魏如萱形容這次演出心情既緊張又開心，也分享節目播出的過年期間將與家人團聚，新年願望則是希望能邀請更多人來聽她唱歌。

