娛樂 最新消息

怪物新團「帕拉斯」寵粉！ 化身快遞親送專輯

「PALLAS」帕拉斯由主唱FAMA（左起）、吉他手小葵、鼓手大寶及貝斯手漢堡組成。（迷音樂提供）「PALLAS」帕拉斯由主唱FAMA（左起）、吉他手小葵、鼓手大寶及貝斯手漢堡組成。（迷音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕新生代樂團「PALLAS」帕拉斯聲勢看漲，主唱FAMA、吉他手小葵、貝斯手漢堡及鼓手大寶昨天合體宣傳，將親送快遞給幸運粉絲。外型帥氣的FAMA神似金城武男女通吃，小葵則是被公認桃花最旺，最有女人緣。

新人樂團「PALLAS」帕拉斯勇闖歌壇，希望今年能再推出新專輯。（資料照，記者王文麟攝）新人樂團「PALLAS」帕拉斯勇闖歌壇，希望今年能再推出新專輯。（資料照，記者王文麟攝）

主唱FAMA神似金城武 4帥出輯男女通吃

4人預告將化身「超級業務」，親自把專輯送到粉絲手中，凡購買專輯的幸運歌迷，都有機會收到偶像親送的快遞。

事實上，主唱FAMA與貝斯手漢堡過去都曾擔任業務。FAMA當過兩年房仲，期間成功成交過千萬豪宅，最高紀錄單月收入突破百萬元。談到當房仲的甘苦，他自嘲個性太好，因為太替客戶著想，反而很難賺到錢。

FAMA坦言房仲收入相當不穩定，沒有底薪，還得面對不少刁鑽的客人，不過賺得還是比歌手來得多，年紀輕輕的他為了樂團夢，還是決心放手一搏。

帕拉斯成軍以來活動不斷，唱片公司也對團員下達「禁愛令」，希望4人全力衝刺音樂事業，今年能再催生出一張新專輯。

帕拉斯4名成員從小帥到大，小葵學生時代曾被男同學告白，FAMA也是男女通吃。FAMA自曝過去是體育生曾待過柔道隊，學生時期訓練時常脫上衣運動，不知不覺會有同學在一旁圍觀。他起初感到納悶，直到有女同學替男同學傳達心意，才逐漸意識到狀況。FAMA笑說：「我可以接受（被告白），但我喜歡女生啦，還是會跟對方說把彼此當朋友。」

帕拉斯近來推出「專輯帕帕走」期間限定活動，希望回到最單純的起點，用最直接的方式與樂迷互動，親手把專輯交到粉絲手上。

凡參與活動並購買專輯，就有機會獲得帕拉斯面交專輯的資格，唱片公司將抽出30位粉絲，2月7日在西門徒步區現場領取專輯，並完成簽名與合照；同時再加碼抽出20位粉絲，由帕拉斯團員本人親自騎車，將專輯送到粉絲手中，限定雙北地區。

點圖放大body

