〈人物專訪〉《猩瘋血雨》嚇到稱霸北美 編導羅勃茲愛鬧6歲女兒

恐怖片《猩瘋血雨》在北美一上映就拿下新片票房冠軍，導演兼編劇約翰尼斯羅勃茲表示，自己始終對「恐懼」這件事充滿迷戀，即便早已看透電影製作的所有機關，仍不斷想辦法讓觀眾真正被嚇到。

編導羅勃茲坦言，自己很享受被嚇的感覺，甚至渴望能走進戲院，被一部電影徹底震懾，「不是因為現在沒有恐怖電影，而是我已經知道這些東西是怎麼拍出來的，所以很難再完全沉浸其中。」也因此他更享受把恐懼帶給別人，更笑說平常就常常想辦法給自己6歲的女兒「驚喜」，像個大孩子一樣。

近年來多次執導「動物攻擊人類」題材，羅勃茲直言並非刻意為之，他認為真正貫穿自己作品的核心，其實是「封閉空間」與「被圍困」的壓迫感。「我一直很喜歡單一場景、密閉空間的設定，讓角色被困在某個地方，只能想辦法撐下去。」

提到為何《猩瘋血雨》選擇黑猩猩作為核心恐怖來源，羅勃茲直言，關鍵在於牠們與人類之間微妙又令人不安的相似性。「牠們太像人類了，又非常強壯，而且有一種狠勁。」他提到，只要看過相關紀錄片，就會知道黑猩猩其實極具攻擊性，力量也遠超想像，「那對我來說，就是一個非常直接、非常可怕的概念。」

至於是否有續集計畫，或是拍攝其他動物，羅勃茲笑稱自己腦中早已有一份「動物清單」，從蛇、老鼠到袋鼠都有可能成為主角。「我確實能想像《猩瘋血雨》還有後續發展的空間，也覺得這個世界觀很有潛力。」只是他也強調，一切仍得回到電影的市場表現，「就看看觀眾的反應再說吧。」《猩瘋血雨》明天在台上映。

