自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

〈人物專訪〉《猩瘋血雨》嚇到稱霸北美 編導羅勃茲愛鬧6歲女兒

恐怖片《猩瘋血雨》描述原本溫馴的猩猩家人，因感染狂犬病失控暴走。（UIP提供）恐怖片《猩瘋血雨》描述原本溫馴的猩猩家人，因感染狂犬病失控暴走。（UIP提供）

記者許世穎／台北－洛杉磯連線專訪

恐怖片《猩瘋血雨》在北美一上映就拿下新片票房冠軍，導演兼編劇約翰尼斯羅勃茲表示，自己始終對「恐懼」這件事充滿迷戀，即便早已看透電影製作的所有機關，仍不斷想辦法讓觀眾真正被嚇到。

導演約翰尼斯羅勃茲接受專訪時分享對恐怖片的熱愛。（UIP提供）導演約翰尼斯羅勃茲接受專訪時分享對恐怖片的熱愛。（UIP提供）

編導羅勃茲坦言，自己很享受被嚇的感覺，甚至渴望能走進戲院，被一部電影徹底震懾，「不是因為現在沒有恐怖電影，而是我已經知道這些東西是怎麼拍出來的，所以很難再完全沉浸其中。」也因此他更享受把恐懼帶給別人，更笑說平常就常常想辦法給自己6歲的女兒「驚喜」，像個大孩子一樣。

近年來多次執導「動物攻擊人類」題材，羅勃茲直言並非刻意為之，他認為真正貫穿自己作品的核心，其實是「封閉空間」與「被圍困」的壓迫感。「我一直很喜歡單一場景、密閉空間的設定，讓角色被困在某個地方，只能想辦法撐下去。」

提到為何《猩瘋血雨》選擇黑猩猩作為核心恐怖來源，羅勃茲直言，關鍵在於牠們與人類之間微妙又令人不安的相似性。「牠們太像人類了，又非常強壯，而且有一種狠勁。」他提到，只要看過相關紀錄片，就會知道黑猩猩其實極具攻擊性，力量也遠超想像，「那對我來說，就是一個非常直接、非常可怕的概念。」

至於是否有續集計畫，或是拍攝其他動物，羅勃茲笑稱自己腦中早已有一份「動物清單」，從蛇、老鼠到袋鼠都有可能成為主角。「我確實能想像《猩瘋血雨》還有後續發展的空間，也覺得這個世界觀很有潛力。」只是他也強調，一切仍得回到電影的市場表現，「就看看觀眾的反應再說吧。」《猩瘋血雨》明天在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中