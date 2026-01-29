自由電子報
娛樂 最新消息

八點檔升溫戰 婆媳過招拚火力

梁佑南在《豆腐媽媽》中以運動造型演出低調有錢人。（民視提供）梁佑南在《豆腐媽媽》中以運動造型演出低調有錢人。（民視提供）

《豆腐媽媽》貴婦入陣 《百味人生》雙胞胎突襲 《寶島西米樂》熱情追星

記者蕭方綺／專題報導

近日寒流再現，八點檔收視也吹起「冷氣團」，穩坐龍頭的民視《豆腐媽媽》前晚收視僅3.08，差點跌破「保三」防線；三立《百味人生》則來到 1.32，仍在努力追趕；唯一的台視《寶島西米樂》表現相對穩定，維持0.95，算是守住基本盤。面對收視降溫，三台不約而同祭出「新角色救援戰術」拚火力。

林秀玲（右）在《百味人生》被璟宣握有把柄，即使明知對方是冒牌貨也不敢吭聲。（三立提供）林秀玲（右）在《百味人生》被璟宣握有把柄，即使明知對方是冒牌貨也不敢吭聲。（三立提供）

《豆腐媽媽》找來梁佑南扮婆婆助陣，與藍葦華、蘇晏霈同場飆戲。她一開始以為要演珠光寶氣的貴婦，導演卻一再強調是「低調的有錢人」，讓她原本準備好要穿金戴銀的「裝備」都無用武之地，改成以休閒運動服、球鞋亮相，連高跟鞋都不用穿，造型「降級」，梁佑南認為更自在。

何佩芸在《寶島西米樂》中是人氣正旺的歌仔戲演員。（台視提供）何佩芸在《寶島西米樂》中是人氣正旺的歌仔戲演員。（台視提供）

而《百味人生》則靠婆媳衝突強勢加溫，林秀玲戲裡極度重視門第的婆婆，看不起酒店出身的媳婦陳小菁，暗地破壞兒子沈世朋的婚姻，為了反制惡婆婆，陳小菁索性找來雙胞胎妹妹璟宣加入戰局，讓家庭戰火全面升級。

璟宣這回演出特別過癮，直呼：「我是唯一可以嗆婆婆的媳婦！」但曾有過一段婚姻的她強調自己私下是乖乖好媳婦型，絕不會跟長輩正面衝突，尤其在帶小孩方面，不曾忤逆長輩。

《寶島西米樂》走懷舊路線，邀來歌仔戲小生何佩芸參與演出。戲裡她遇到熱情粉絲搶著握手，導致西裝袖子被扯破，只好到西服店修補，也呈現出當年歌仔戲風靡全台、粉絲追星熱潮的盛況。

戲外同樣有真實版驚魂記。何佩芸先前演出結束後騎摩托車返家，騎了40分鐘發現被跟車，靈機一動，聯絡一位車型與她相同的友人支援，兩人會合後上演「移形換影」之術，才順利脫身。回想起這段刺激的「反跟蹤」過程，何佩芸笑說：「好像在拍電影。」

點圖放大body

