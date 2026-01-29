趙傳巡演終場登北流 粉絲拱唱台語歌

趙傳在記者會上賣力敲鑼，為了北流演唱會宣傳。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王趙傳5月再度在北流開唱，已經離婚14年的他，昨天受訪透露感情不強求，現在自由自在過得很好，坦言兒女曾期盼他和前妻破鏡重圓，可惜他並沒有這樣的想法，「人與人之間有些事情，過了就過了，就回不去了，相信他們會尊重我的想法。」

昨天伍思凱的兒子伍諒被週刊爆出負面新聞，趙傳透露是看了新聞才知情，並沒有多問，前幾週他才與伍思凱碰到面，「在飛機上遇到，打了招呼，沒有更多交流。」

這幾年伍思凱少有公開活動，趙傳不認為好友有退休的想法，「應該沒有吧，他應該還是有些演出，我曾在聚會中遇過他，我們聊得很開心，也有小酌。」透露伍思凱演出的狀態還不錯。

趙傳5月23日將在北流舉辦「給所有知道我名字的人」演唱會，台北站正好是這套巡迴的最終場，他感性表示：「我的音樂人生就是從台北出發的，跑巡迴繞了地球一大圈，最後再回到台北，也象徵回歸音樂初心。」

很多粉絲都想聽趙傳唱台語歌，他受訪開心說：「會提出這個要求的肯定是鐵粉！會把大家給的意見全都參考進去，屆時希望能有一些驚喜給大家。」門票2月8日中午12:00在KKTIX及全家FamiPort開賣。

