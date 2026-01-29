自由電子報
娛樂 最新消息

蘇打綠玩團綜 青峰對抗命運 任性放1年長假

蘇打綠合體宣傳實境節目《六人行不行》，青峰（右三）放長假的想法，目前沒有改變的想法。（記者潘少棠攝）蘇打綠合體宣傳實境節目《六人行不行》，青峰（右三）放長假的想法，目前沒有改變的想法。（記者潘少棠攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕蘇打綠昨天合體出席團綜記者會，主唱青峰宣布要開始放1年長假，就連被命理師臭罵仍沒有改變想法，他忍不住回應：「其實我已經43歲了，讓我休息一下不行嗎？」小威則表示：「前兩年都在跑巡演，比較少跟家人相聚。」打算趁這段時間回歸家庭生活。今年蘇打綠除了2月28日在香港的公益演唱會，暫時沒有合體演出的規劃。

蘇打綠首度跨足拍攝綜藝實境節目，首次以「六人分頭行動」為核心的企劃，6位團員各自接下一項完全不同的任務，內容橫跨戀愛實境、美食直播、自助旅行、PK對決、算命玄學等各種南轅北轍的挑戰。

昨天蘇打綠合體為了節目宣傳，貝斯手馨儀突然身體不適到後台嘔吐，隨後敬業受訪完成工作，她受訪表示：「我身體很健康，但沒有『好消息』。」推測應該是腸胃不適，透露記者會結束會去看醫生，「絕對不是看婦產科！」

去年才離婚的馨儀，為了節目拍攝「戀愛實境秀」，製作團隊在交友軟體上找了5名素人男性與馨儀「相親」。其實有著「人間獵豹」封號的馨儀從來不缺桃花，卻覺得拍攝戀愛節目有點尷尬。至於是否有遇到速配的對象，她則賣關子沒有多說，請粉絲直接鎖定播出。

青峰則是在節目上拍攝了命理相關的題材，總共找了6位命理師算命，其中卻有5位都勸他不要放長假，當中還有來自韓國的薩滿（巫師）臭罵他，認為他還年輕，為什麼急著想要休息。

對此，青峰笑說：「你講你的我做我的，自己掌握自己的命運比較重要，我就跟命運『對著幹』。」其中只有一位命理師贊成他休息的想法， 還稱他50歲還會走10年大運，可以一路紅到60歲。

蘇打綠下月除了推出團綜，公開活動還有2月28日在香港舉辦的「王菀之×蘇打綠 LIVE IN HONG KONG」慈善音樂會，這場公益活動扣除必要成本，門票所得將全數捐作公益。

