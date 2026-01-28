自由電子報
娛樂 最新消息

有聲之年同志情遺憾 導演解析與斷背山大不同

導演奧利佛艾爾曼紐斯（右）和保羅麥斯卡合作《有聲之年》，很早就看到他的潛力。（UIP提供）導演奧利佛艾爾曼紐斯（右）和保羅麥斯卡合作《有聲之年》，很早就看到他的潛力。（UIP提供）

記者許世穎／台北－倫敦連線專訪

喬許歐康納（左）和保羅麥斯卡在《有聲之年》上演深刻卻帶遺憾的愛戀。（UIP提供）喬許歐康納（左）和保羅麥斯卡在《有聲之年》上演深刻卻帶遺憾的愛戀。（UIP提供）

由《倫敦生之慾》導演奧利佛艾爾曼紐斯執導的新片《有聲之年》，集結保羅麥斯卡與喬許歐康納兩位炙手可熱的男星主演。不過導演透露，當年帶著企劃拜訪各大片商時，曾有不少人質疑兩人「還不夠有名」，但他始終深信兩人的潛力，「某種程度上，我們只是等世界終於跟上他們的腳步。」

《有聲之年》改編自班沙特克同名短篇小說，並由作者親自擔任編劇。故事橫跨美國東部鄉村，描寫角色收集新英格蘭地區民謠與人聲的過程，透過聲音保存記憶、情感與時間，使「聲音」成為串聯人生的重要載體。

片中描繪深刻卻帶著遺憾的同志情感，不少影評將其與李安執導的經典之作《斷背山》相提並論。對此，導演奧利佛坦言可以理解，但也指出這樣的類比容易誤讀作品核心，「《斷背山》談的是所有讓兩個人無法在一起的阻礙；而《有聲之年》講的是兩個其實『有可能在一起』的人，卻在當下沒有意識到那份情感究竟是什麼。」

身為原著作者與編劇的沙特克，則以更開放的角度看待這樣的比較。他表示，人們自然會試圖將作品放入某種創作脈絡中理解，而《斷背山》原著作者安妮普露正是他心目中當代最偉大的作家之一，「能被放在那樣的傳承裡，對我來說其實是一種讚美。」《有聲之年》將於30日在台上映。

