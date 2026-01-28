李洪基 李昇基合體轟高流 SUHO助陣KOREA拼盤表演

SUHO和台粉約好一定再來唱，將於2月兌現承諾。（SM Entertainment提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕2026年開春，台粉被韓流連環轟炸！「KOREA SPOTLIGHT」拼盤演唱會將於2月26日在新北Zepp New Taipei開唱、南部4月4日則有李昇基、李洪基於高雄流行音樂中心首度海外合體演出，造福歌迷。

李洪基（圖）、李昇基於4月前進高流演出，引爆粉絲期待。（資料照）

拼盤演唱會主辦昨公布，人氣男團EXO隊長SUHO時隔一年半，確認加入演出行列，消息引爆EXO-L（粉絲名）暴動。

李洪基、李昇基（圖）於4月前進高流演出，引爆粉絲期待。（翻攝自X）

SUHO出道14年，近年以個人專輯建立鮮明「SUHO風格」，把搖滾、流行與樂團編制揉成獨有美學；去年他才對台粉喊話「一定要再來唱」，如今確定兌現承諾。此外，演唱會集結新銳女團SAY MY NAME、韓國獨立樂團傳奇NELL，以及橫跨爵士、R&B的實力派女聲Milena，陣容豪華。

「雙基」李昇基和李洪基因合作韓劇《花遊記》結緣，戲裡的戰友情延續，去年再度於《不朽的名曲》歌王戰合體，以一首《疾風街道》被封「不可能再複製的精彩舞台」。

這次兩人不只是電視上的合作，而是完整演唱會等級配置，包括現場樂團、抒情到搖滾全包，從溫柔陪伴唱到熱血炸場。

