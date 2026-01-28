自由電子報
娛樂 最新消息

比莉生日嗨推舞曲 林心如迎天命之年楊謹華秀私藏影片

周湯豪（左）抽空幫媽媽比莉拍MV，並且一起慶生。（環球提供）周湯豪（左）抽空幫媽媽比莉拍MV，並且一起慶生。（環球提供）

林心如（右）慶生時捧著蛋糕親楊謹華，看得出雙姝交情深厚。（翻攝自IG）林心如（右）慶生時捧著蛋糕親楊謹華，看得出雙姝交情深厚。（翻攝自IG）

〔記者張釔泠、蕭方綺／台北報導〕「樂壇傳奇」比莉闖蕩演藝圈超過半世紀，昨天過74歲生日的她拋喜訊，相隔4年推出滾燙舞曲《阿福羅火山》；「戲劇女神」林心如也迎來50歲生日，好友楊謹華分享合作《華燈初上》時，劇組為林心如慶生、雙姝甜蜜嘴對嘴親吻的私藏影片，老公霍建華晚上也和親友團為她慶生。

霍建華（右）邀親友為林心如慶生，圖為兩人結婚紀念日慶祝照。（翻攝自臉書）霍建華（右）邀親友為林心如慶生，圖為兩人結婚紀念日慶祝照。（翻攝自臉書）

為了比莉回歸，唱片公司特開「女王創作營」，集結菁英音樂人為她打造作品，她天天去探班，成為地下「音樂總監」，《阿福羅火山》的製作人廖偉傑直誇：「比莉姐是我遇過最喜歡進錄音室的藝人，充滿活力，實在太厲害啦。」

團隊趁著拍MV空檔幫她慶生，端出象徵「活火山」的蛋糕，拍攝前一晚她不慎閃到腰，但一到鏡頭前，就又立刻展現舞台女王的霸氣，比莉表示：「我喜歡工作，不喜歡閒下來，最近工作遇到很多老朋友，好像回到以前那個年代，好開心！」

兒子周湯豪抽空為她執導MV，比莉透露：「每個鏡頭他都要重來好幾10次，很嚴格的。」籌備新作品前，周湯豪曾問比莉：「怎麼不去遊山玩水，悠閒吃下午茶就好？」比莉笑回：「哈哈，是怕我比你炸嗎？」

迎接天命之年，林心如也分享114位粉絲在河岸為她包下巨幅生日應援的影片，上頭有她20歲拍《還珠格格》古裝照、現在的美照，記錄她在演藝圈32年一路走來的倩影，看得出來花費許多心思，相當浪漫，她感動指出：「數十年來一直陪伴著我的你們，收到這份心意了。」

還有粉絲製作她出道至今的回顧影片，可見不少她青澀的模樣，粉絲誇她「宜古宜今、皆為佳人。一路星光，心如依舊」，她看完後頗有感觸，用瓊瑤口吻表示：「回首半生匆匆，恍如一夢。」

