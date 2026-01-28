孫德榮小刀送別喬傑立推手吳權浩

喬傑立經紀人吳權浩（左）離世，好友孫德榮不捨。（記者胡舜翔攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕曾一手拉拔「喬傑立家族」登峰造極的知名經紀人「三哥」吳權浩，1月14日不敵胰臟癌病逝。昨於台北懷愛館舉行告別式，喬傑立創辦人孫德榮與小刀、Toro及Gino到場致哀，場面哀戚。

喬傑立經紀人吳權浩離世，小刀（左）和孫德榮現身送別。（記者胡舜翔攝）

孫德榮慟失大將，直說吳權浩是他的最強左右手，被戲稱為「第二個孫總」。他感慨胰臟癌存活率極低，雖吳權浩積極化療，仍難敵病魔突襲。小刀則回憶起當年一起「東征西討」的革命情感，喊話三哥任務已完成，「希望他在天上繼續帥氣、開開心心。」

喬傑立經紀人吳權浩離世，Toro（圖）送行。（記者胡舜翔攝）

Gino眼眶泛紅，透露兩人暌違20年才重逢共事，沒想到吳權浩隨即確診癌症。身為少數在臨終前探視過的藝人，Gino不捨三哥被病痛折磨到「暴瘦2、30公斤」，兩人約好病癒後要一起運動，如今天人永隔，成為永遠的遺憾。Toro也哀悼表示，吳權浩生前總是報喜不報憂，甚至還說「病快好了」，讓好友們備感不捨。

喬傑立經紀人吳權浩離世，Gino（圖）現身送別。（記者胡舜翔攝）

