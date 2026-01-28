王中平化身媽祖 虔誠信徒奇幻旅程 初接邀約充滿疑問 細讀劇本感受智慧

徐千京（左起）、黃登楷、王中平、王品澔和海裕芬齊聚北港朝天宮參與《媽祖在人間》開鏡儀式。（民視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕王中平、海裕芬、王品澔和徐千京等人日前到北港朝天宮參與民視單元劇《媽祖在人間》開鏡儀式，這齣戲最大亮點是媽祖這角色突破性別框架，找來王中平演出。

王中平身為虔誠媽祖信徒，他說：「我拜了一輩子媽祖，在我內心媽祖形象很鮮明，一開始接到邀約，內心其實充滿疑問，也在想『我可以嗎』？」

直到細讀劇本，他才深刻體會到媽祖形象並不拘泥於性別，他分享媽祖的形象其實萬萬種，就連一名流浪漢也能帶給眾人不同的啟示，「也許祂有祂的善良跟智慧，我覺得這是一個很奇幻、但一點都不八股的故事。」

而海裕芬也提到這回拍戲的奇妙經驗，因為拍攝場景在朝天宮，為了不打擾香客拜拜，團隊只能在半夜努力拍攝，她每回熬夜拍戲，看見月光下的朝天宮，內心總覺得平靜，直呼：「混沌的人生受到祝福與滌淨了。」

徐千京在劇中飾演人生並不順遂的網紅，這也是她第一次接觸與媽祖信仰有關的戲劇，她很開心在拍戲之餘，能把傳統文化一併帶給觀眾。

