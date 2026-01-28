曹西平最後的安可 龍千玉情緒潰堤 包偉銘親送老戰友

包偉銘改班機趕回台為好友送行。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎、傅茗渝／台北報導〕資深藝人曹西平去年在家中猝逝，享壽66歲，後事由乾兒子小俊一肩扛起。他的告別式「最後的安可」昨順利落幕，龍千玉、包偉銘、陳凱倫、董至成等圈內好友現身致意。現場特別發放哨子，全場在「嗶嗶聲」中送別，象徵為他人生的最後演唱會謝幕。

龍千玉（右）公開致謝曹西平乾兒子，對四哥不離不棄。（記者傅茗渝攝）

曹西平生前與小俊情同父子。小俊致詞時哽咽表示，曹西平在家一定親自下廚，若他外出工作，曹西平也會天天傳訊息分享日常，「我珍惜跟四哥在一起的每一段時光，他生活認真、有責任感，他對員工也都很照顧，四哥教會我的，是孝順、溫柔、真誠和善待身邊的每個人。」

曹西平告別式「最後的安可」溫馨感人，現場特別發放哨子，嗶嗶聲送別。（記者胡舜翔攝）

龍千玉上台時緊握小俊的手，情緒一度潰堤，「對不起，他應該是不想看到我哭，但我難過無助時，他就是我的靠山，給我勇氣一直走下去，四哥讓我生命有了不一樣的命運。」龍千玉也公開致謝小俊，透露曹西平曾親口說，之所以對小俊視如己出，是因為在曹西平人生最低落、甚至一度付不出薪水的時候，小俊始終不離不棄，「還好有小俊，他跟四哥雖然沒有血緣，卻是最親、最棒、最溫暖的孩子。」

眾星昨齊聚送別曹西平，董至成祝福四哥在天堂做「最帥氣、最熱情」的歌手，並憶及曹西平私下生活簡樸、始終活得像自己，曾傳不合的搭檔包偉銘特別改機票趕回台，低調送戰友最後一程。陳凱倫則感嘆與「小四」40多年的緣分，稱他是典型的「刀子口豆腐心」，私下極其善良孝順。

未到場的吳宗憲3天前就先赴靈堂弔唁，待了半小時暢談往事，他送別曹西平：「飛得多高不重要，開心降落才是真諦。」期盼好友放下一切，順利往天堂飛去。胡瓜、康康、派翠克、郭靜純、陳美鳳、藍心湄等人則以影片追思。

追思會的尾聲，會場特別播放結合AI的曹西平影片，可以聽見熟悉的吐槽：「各位醜八怪，哭什麼哭啊，妝都哭花了，難看死了！」隨即叮嚀：「大家孝順要及時，日子是過出來的，不是想出來的。」並爽朗表示，不要為他傷心，他已經去陪爸爸媽媽、要開始下一段精彩旅行了。

追思會在歌曲《九月星空的哨響》下結束，眾人隨著歌聲打拍子，曹西平的最後一場演唱會結束在溫馨感人的氛圍中。

