娛樂 最新消息

〈人物專訪〉醫學系男神闖台拍片 Gorn把握機會當戀習生

Gorn對台灣劇組認真工作的氛圍印象深刻，會把所學帶回泰國。（記者王文麟攝）Gorn對台灣劇組認真工作的氛圍印象深刻，會把所學帶回泰國。（記者王文麟攝）

記者廖俐惠／專訪

泰國男團PROXIE的成員Gorn最近為宣傳主演台灣電影《愛的戀習生》來台宣傳，並接受本報專訪，坦言雖深知遠到異鄉拍攝，困難重重，但他還是一口答應，機會來就要把握。Gorn認為這是他在台灣的第一步，希望有機會在這裡好好發展。

現年22歲的Gorn來台拍攝，認為台泰的工作環境其實大同小異，但台灣人對工作態度認真且準時，而泰國片場比較chill，希望大家放輕鬆，這應是最大的不同。他表示會把在台灣學習到的帶回泰國，未來也會推薦泰星來台拍攝，「體驗不一樣的工作態度，不一樣的人群，連我不會中文的都活過來了，沒問題的！」

《愛的戀習生》將在1月30日上映，他飾演的Sky，雖然夢想成為藝人，不過卻遭到家人反對，戲外的Gorn演藝事業受到父母全力支持，雖然他同時是一名醫學系的學生，不過父母只怕兒子累壞了。Gorn還要再讀3年才會畢業，未來將面臨重要分岔路的他，不會放棄對音樂的熱愛，就算當醫生得貢獻時間給病人，但他會試圖找到空檔，繼續他最愛的音樂，讓兩者都能兼具。

