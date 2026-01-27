《陽光女子》笑到流淚票房暴衝2.5億 《冠軍之路》續寫傳奇

《冠軍之路》上映3週，口碑持續擴散。（牽猴子提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕近來台灣影壇票房火熱，《陽光女子合唱團》一邊讓人笑到流淚、《冠軍之路》則將全台民眾情緒拉回球場，兩部電影皆以情感和信念讓觀眾買單。

《陽光女子合唱團》親子場觀眾爆滿，話題熱度居高不下。（壹壹喜喜提供）

《陽光女子合唱團》上週末累積票房衝破2.5億元，超越導演林孝謙過去《比悲傷更悲傷的故事》2.4億的成績，更誇張的是，電影在週六單日就進帳3500萬，創下近十年台片單日最高票房紀錄。

因「靈動X」模仿影片受矚目的安心亞，週末連跑21場映後，分享為了片中的B-box表演，幾乎是「醒著就在練」；週日場活動，她在片中的「律師筆友」蕭子墨現身，不只現場合體B-box，還貼心送上蜂蜜蛋糕慰勞安心亞，並上演一段「公主抱」，全場笑聲停不下來。

曾愷玹在《陽光女子合唱團》中收養陳意涵女兒。（壹壹喜喜提供）

久未公開露面的曾愷玹飾演收養母親一角，被觀眾封為「國民媽咪」，她說片中最難受的是那場必須放手孩子的法庭戲，直呼真的哭爆，陳意涵也補刀：「正式開拍時只要對到她（曾愷玹）的眼神，眼淚根本停不住。」

至於《冠軍之路》上映3週，票房衝到7054萬元，登上台灣紀錄片影史票房第二名，熱度不減。資深球評曾文誠在座談中一語道破說：「只要訪談一提到家人，幾乎每個球員都會哭。」

曾文誠將片名拆解成兩個關鍵字，表示「冠軍」不是重點，「之路」才是，解釋那條路包含選秀落榜、被酸民罵、懷疑自己、撐過低潮，是幾十年累積下來的挫敗與不甘心。

