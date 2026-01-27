吳建豪同框霍諾德 丁寧讚嘆內在平靜力量

吳建豪（左）恭喜霍諾德再次完成挑戰。

〔記者陳慧玲、李紹綾／台北報導〕美國攀岩好手霍諾德完成挑戰攀登台北101，昨已離台，F4成員吳建豪開心分享他和霍諾德同框照，他很敬佩這位傳奇人物，還形容他像「蜘蛛人」。丁寧則觀察到，霍諾德充滿「內在平靜的力量」。

丁寧讚霍諾德充滿「內在平靜的力量」。

看到吳建豪和霍諾德合照，曾一起拍偶像劇《蜜桃女孩》的吳辰君羨慕說：「我也想合影。」吳建豪則談到：「恭喜霍諾德再一次創造攀爬歷史！真是鼓舞人心，也令人緊張。你的表現堪稱純粹藝術，願上帝繼續保佑、祝福你未來的一切努力。」

丁寧當天在劇組拍戲卻完全無法專心，「一邊拍戲一邊偷看轉播」，理智上知道大樓比岩壁穩定，但高度才最讓人頭皮發麻。她最佩服霍諾德的表情管理，「從第一層到快登頂，表情完全一樣，像在平地看你一樣」，毫無恐懼，展現「內在平靜的力量」。

另外丁寧也想起曾救被離岸流拉走的孩子，恐懼瞬間吞噬她，她提醒自己「我是會游泳的，我可以的」，才慢慢冷靜帶孩子回岸。也因此，當她看到霍諾德在高空中，連「哇！今天風很大，絕對不能掉下去」都能說得如此平常，更被震撼，體會到「勇敢不是無所畏懼，而是平靜地和恐懼站在一起」。

