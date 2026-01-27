霍諾德攀頂台北101 如打超級盃

艾力克斯霍諾德攻頂完101後，昨離台返美，留下告白文字謝謝台灣和整個團隊。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均、許世穎／台北報導〕美國自由獨攀傳奇艾力克斯霍諾德前天以徒手方式，成功攻頂台北101後，昨離台返美，在臉書留下感性告白：「台北101！多麼棒的一次攀爬！」致謝團隊讓這一切成為可能，一篇貼文再次將台灣推回國際討論中心。

艾力克斯霍諾德前天攀登台北101，成功登頂。（資料照，記者方賓照攝）

霍諾德接受外媒《綜藝》專訪，透露真正折磨人的不是508公尺的高度，而是要在高度專注下，重複64次幾乎一模一樣、完全不能失誤的動作。

請繼續往下閱讀...

艾力克斯霍諾德前天攀登台北101，成功登頂。（資料照，記者陳逸寬攝）

尤其是台北101中段，彷彿「竹節盒」般外凸的結構，每段都得花上5到6分半完成，「你不能想太多，只能一次又一次把事情做好。」至於讓民眾集體倒抽一口氣的龍形裝飾轉角，他意外淡定：「那是我最有信心的一段。龍非常穩，只要動作到位，它是安全的。」

艾力克斯霍諾德笑稱攀爬本身像在打「超級盃」，很享受整個過程。（Netflix提供）

和外界想像不同，霍諾德不排斥「全世界都在看」的壓力，他笑說，攀爬過程有種「在打超級盃」的場面感，甚至能清楚看見觀景台上的人群，「那真的很超現實。」談到前一天天候不佳而延期，霍諾德語氣嚴肅說，關鍵不是豪雨，而是「只要有一點點雨，就幾乎不可能爬」。

艾力克斯霍諾德笑稱攀爬本身像在打「超級盃」，很享受整個過程。（Netflix提供）

執行製作詹姆士史密斯表示，攀爬本身就不是簡單任務，「高空、外牆、轉角、地面，每個角度都得事前規劃」，特別感謝台灣的整體環境，大讚：「台灣景觀很美、文化開放、社會對這類挑戰有包容性，是我們能完成這件事的關鍵。」

完成全球注目的壯舉後，霍諾德直白說，人生目標一直很簡單，「一輩子都能攀岩，並養活家人。」表示近期沒有非完成不可的遠征計畫，反而想多陪家人，專注訓練與生活。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法