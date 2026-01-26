吳宗憲送200萬紅包有條件 曾莞婷曝Lulu生3個沒問題

吳宗憲擔任證婚人，送出200萬大紅包。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕陳漢典、Lulu在演藝圈多年，人緣甚好，昨天幾乎「半個演藝圈」都來了，吳宗憲擔任證婚人，他稱小倆口拿到200萬大紅包的唯一條件，「答應憲哥，做出這樣的決定，一生都不能再改變，直到永遠，可以嗎？」典Lu也頻頻點頭。

曾莞婷透露Lulu很想要有小孩，祝新人早生貴子。（記者王文麟攝）

吳宗憲昨上台就率領典Lu一起喊出「綜藝大熱門HITO」，幽默笑說他這位證婚人其實是來證明「他們都昏了」，透露Lulu買了新房子卻沒邀請他去，原來是藏了一位不用看臉、看背影都知道的「野男人」。至於200萬大紅包，吳宗憲已經跟兩人要了帳戶，表示其實紅包越大包，代表越不看好，不過他希望兩人做了決定，永遠都不能改變。

蕭煌奇婚後首度露面，現身典Lu婚宴。（記者王文麟攝）

現場眾星雲集，橫跨綜藝、唱片、戲劇、電影、網路等領域的台灣藝人，全都共襄盛舉，王力宏、邱澤、許瑋甯低調現身，許光漢指定要「許光漢典」的名牌，Lulu放閃陳漢典：「早知道不要這麼早結，不過就算許光漢在面前，我還是要嫁給你。」

蕭煌奇婚後首度露面，李玉璽、許允樂夫妻第一次公開合體，坦言確實是來見習婚禮，不過現階段做人優先，想要生兩個小孩。Lulu閨密曾莞婷祝兩人早生貴子，透露Lulu很想要有小孩，生2、3個沒問題。賓客還包括王偉忠夫婦、康康一家四口、阿Ken、納豆、柯震東等人。

