典Lu大婚如綜藝秀 新人變身唱跳歌手

陳漢典（左）與Lulu昨舉行世紀婚禮。（記者王文麟攝）

〔記者傅茗渝、蔡昀容／台北報導〕陳漢典、「Lulu」黃路梓茵昨於台北文華東方酒店舉行世紀婚禮，席開70桌力邀650位至親好友。Lulu以一頭亮眼金髮造型搭配純白平口婚紗，難得展現深邃「事業線」。陳漢典眼神充滿愛意，直呼：「我就是貪圖妳的美貌！真的非常吸引人，我愛的是妳的全部。」兩人隨即深情相吻。

陳漢典（左）與Lulu昨舉行世紀婚禮，兩人深情擁吻放閃。（記者王文麟攝）

一早文定與迎娶儀式，Lulu的父親親自開著計程車載愛女出嫁，還一本正經列印出收據交給陳漢典，象徵幸福必須「照表操課」。問及婚禮花費，陳漢典霸氣回應，為了打造宛如樂園的夢幻婚禮，花費驚人到不敢統計，但他「撐得住」，笑稱：「Lulu讓我變得很有肩膀。」

Lulu父親親自開著計程車載愛女出嫁，下意識按計費跳表機，讓Lulu及陳漢典當場笑出來。（55688集團提供）

婚禮由好友黃豪平主持，最感人的時刻莫過於「交手儀式」，Lulu擁抱父母後，由父親親手將愛女交託給陳漢典，隨後在證婚人吳宗憲的逗趣見證下，為誓詞揭開序幕。陳漢典哭紅眼，深情表示自己活著的目的，就是為了找到一個彼此相愛的人組成家庭，「妳真的讓我有一種終於娶到妳了的感覺，好像我們已經錯過了好幾個世紀。」

陳漢典（左）與Lulu文定儀式溫馨感人。

（天地合娛樂 ×民間友人有限公司提供）

Lulu真摯地說，陳漢典總是以微笑療癒她的破碎時刻，甚至連她廚藝平平的煎蛋都能稱讚成米其林三星，感性告白：「嫁給你其實有一個缺點，原以為我很獨立勇敢，現在卻變得膽小，變得不能沒有你。」相約下輩子若換了身份，陳漢典一定要再次找到她。

隨後這對新人搖身一變成為唱跳歌手，接連帶來《讓我們再一起吧》、《愛情有你》，王偉忠登台致詞，邰智源及郭子乾也組成「最大黨悶鍋」哥哥團助陣，女神曾莞婷則幸運奪捧花，Lulu說結婚不是重點，重點是要被好好對待，盼好姐妹接棒愛情。

