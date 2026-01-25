自由電子報
娛樂 最新消息

Lulu陳漢典今辦婚禮 嗨收郁方珠寶大禮

Lulu陳漢典今辦婚禮 嗨收郁方珠寶大禮陳漢典（左前起）、Lulu開心與郁方夫妻倆合照。
（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕陳漢典與「Lulu」黃路梓茵的婚禮將於今盛大舉行，Lulu近來接連曝光多套婚紗造型，羨煞大批粉絲。兩人向來在圈內人緣佳，今日預料將有許多大咖現身喝喜酒。她昨也驚喜透露，收到郁方送來的新婚禮物。

陳漢典（左起）、楊銘威、黃偉晉、曾莞婷、Lulu與風田挑戰「短劇製作」。（TVBS提供）陳漢典（左起）、楊銘威、黃偉晉、曾莞婷、Lulu與風田挑戰「短劇製作」。（TVBS提供）

小倆口昨曬出與郁方夫婦的合照，開心分享收到來自斐儷珠寶的大禮，「而且是Steven哥跟郁方姐親自送來，真的太感動了！我們太幸福，有一群這麼愛我們的哥哥姐姐。」陳漢典和Lulu在演藝圈打拚多年，從早期的諧星綠葉，一路站穩成為一線主持人，婚禮現場勢必眾星雲集。過去曾放話兩人結婚就包2百萬紅包的吳宗憲，也將會是今晚討論焦點之一。

此外，陳漢典、Lulu、曾莞婷、楊銘威、黃偉晉與風田共同錄製的《明星製作公司》最新一集，6人挑戰製作短劇《阿珠與阿花》，由楊銘威擔任導演，目標是神還原八點檔經典橋段。排練時楊銘威與身兼製作人的曾莞婷曾因意見不同一度鬧僵，所幸後續討論取得共識，楊銘威也笑說拍攝過程笑聲不斷。

