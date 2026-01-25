自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王心凌糖罐子成功飛天 巡演畢業離情依依

王心凌糖罐子成功飛天 巡演畢業離情依依甜蜜天后王心凌在小巨蛋舉辦巡演最終站。
（寬宏藝術X天晴娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕甜蜜天后王心凌昨晚在小巨蛋舉辦「畢業典禮」，「SUGAR HIGH 2.0世界巡演」唱到最終站的第79場，唱到一半見到舞者淚崩她差點失控跟著流淚，趕緊表示：「怎麼哭成這樣子，還要繼續開心唱歌，你們先到旁邊冷靜一下。」就怕自己忍不住。

王心凌站上巨型道具「夢幻飛天糖罐子」升空，全場歌迷嗨到歡聲雷動。（寬宏藝術X天晴娛樂提供）王心凌站上巨型道具「夢幻飛天糖罐子」升空，全場歌迷嗨到歡聲雷動。（寬宏藝術X天晴娛樂提供）

由於前晚在小巨蛋的演出，預計要在高空繞行全場的「夢幻飛天糖罐子」發生機械故障，突如其來的意外考驗王心凌和團隊的危機處理能力，最終她選擇與舞者走下搖滾區，改以徒步繞場的方式，堅持完成這8首組曲的演唱，感動滿場粉絲。

王心凌站上巨型道具「夢幻飛天糖罐子」升空高歌。（寬宏藝術X天晴娛樂提供）王心凌站上巨型道具「夢幻飛天糖罐子」升空高歌。（寬宏藝術X天晴娛樂提供）

昨晚最終場的「夢幻飛天糖罐子」如期升空，全場歌迷嗨到歡聲雷動，王心凌終於可以跟二、三樓的粉絲近距離互動，搖滾區的粉絲也紛紛站起來瘋狂揮手，希望能跟甜蜜天后再更接近一點。王心凌也站在「夢幻飛天糖罐子」嗨喊：「謝謝你們，我終於飛過來了。」順利完成演出。

結束繞場環節，王心凌演唱一連串膾炙人口的抒情經典，演唱《大眠》時，舞台下起漫天「鑽石雨」，畫面仙氣十足；隨後現場也響起陣陣海浪聲，整片海面光束投影包圍全場直衝到小巨蛋屋頂，王心凌和粉絲看來像是被海洋包圍著，而她如同「海中女神」站在由雷射光束營造的片片海浪上演唱《那年夏天寧靜的海》，溫柔又有力量的歌聲讓歌迷陶醉。

王心凌不忘與台下觀眾互動，見到粉絲高舉「甜心教母」，她苦笑說：「我也沒有什麼好反駁的。」最後到了寵粉的點歌環節，現場歌迷各個有備而來，狂點她在演出中很少演唱的冷門歌曲，考驗著王心凌的臨場反應和記憶力。

演唱會進入尾聲，現場充滿離情依依的氣氛，王心凌忍住內心激動情緒，請大家跟她一起開心唱到最後，唱完最後一首《當你》，Sugar Land的巨型大門從舞台側邊緩緩闔上，身為Sugar Land CEO的她踏進門，親自向所有觀眾鞠躬，為這趟巡演旅程畫下圓滿句點。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中