王心凌糖罐子成功飛天 巡演畢業離情依依

甜蜜天后王心凌在小巨蛋舉辦巡演最終站。

（寬宏藝術X天晴娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕甜蜜天后王心凌昨晚在小巨蛋舉辦「畢業典禮」，「SUGAR HIGH 2.0世界巡演」唱到最終站的第79場，唱到一半見到舞者淚崩她差點失控跟著流淚，趕緊表示：「怎麼哭成這樣子，還要繼續開心唱歌，你們先到旁邊冷靜一下。」就怕自己忍不住。

王心凌站上巨型道具「夢幻飛天糖罐子」升空，全場歌迷嗨到歡聲雷動。（寬宏藝術X天晴娛樂提供）

由於前晚在小巨蛋的演出，預計要在高空繞行全場的「夢幻飛天糖罐子」發生機械故障，突如其來的意外考驗王心凌和團隊的危機處理能力，最終她選擇與舞者走下搖滾區，改以徒步繞場的方式，堅持完成這8首組曲的演唱，感動滿場粉絲。

請繼續往下閱讀...

王心凌站上巨型道具「夢幻飛天糖罐子」升空高歌。（寬宏藝術X天晴娛樂提供）

昨晚最終場的「夢幻飛天糖罐子」如期升空，全場歌迷嗨到歡聲雷動，王心凌終於可以跟二、三樓的粉絲近距離互動，搖滾區的粉絲也紛紛站起來瘋狂揮手，希望能跟甜蜜天后再更接近一點。王心凌也站在「夢幻飛天糖罐子」嗨喊：「謝謝你們，我終於飛過來了。」順利完成演出。

結束繞場環節，王心凌演唱一連串膾炙人口的抒情經典，演唱《大眠》時，舞台下起漫天「鑽石雨」，畫面仙氣十足；隨後現場也響起陣陣海浪聲，整片海面光束投影包圍全場直衝到小巨蛋屋頂，王心凌和粉絲看來像是被海洋包圍著，而她如同「海中女神」站在由雷射光束營造的片片海浪上演唱《那年夏天寧靜的海》，溫柔又有力量的歌聲讓歌迷陶醉。

王心凌不忘與台下觀眾互動，見到粉絲高舉「甜心教母」，她苦笑說：「我也沒有什麼好反駁的。」最後到了寵粉的點歌環節，現場歌迷各個有備而來，狂點她在演出中很少演唱的冷門歌曲，考驗著王心凌的臨場反應和記憶力。

演唱會進入尾聲，現場充滿離情依依的氣氛，王心凌忍住內心激動情緒，請大家跟她一起開心唱到最後，唱完最後一首《當你》，Sugar Land的巨型大門從舞台側邊緩緩闔上，身為Sugar Land CEO的她踏進門，親自向所有觀眾鞠躬，為這趟巡演旅程畫下圓滿句點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法