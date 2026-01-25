自由電子報
娛樂 最新消息

許富凱捐外套義賣 宇宙啦啦隊談銀赫直喊很香

許富凱現身公益活動高歌，現場擠滿熱情粉絲。（緯來提供）許富凱現身公益活動高歌，現場擠滿熱情粉絲。（緯來提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕緯來電視昨於華山舉辦二手公益市集「-1111循寶夠物節」，開場由選秀節目《宇宙啦啦隊》25位成員帶來表演，怕胖團、許富凱等輪番上陣，大胃王小慧與泰國網紅娘娘也現身響應愛心拍賣，吸引大批民眾到場，相當熱鬧。

《宇宙啦啦隊》25位成員為公益活動熱力登場。（記者王文麟攝）《宇宙啦啦隊》25位成員為公益活動熱力登場。（記者王文麟攝）

《宇宙啦啦隊》由韓星Super Junior銀赫擔任主持人，女孩們談到銀赫都開心直喊「很香」，透露練習與拍攝過程壓力很大常會落淚，銀赫還有暖心給予安慰，讓女孩們都很感動；節目將在3月初播出，宇宙啦啦隊也會有巡演，更有粉絲見面會，預計會規劃5首以上的新歌。

許富凱昨壓軸演出，接連帶來多首歌曲，並在活動現場特別捐出2021年第一次站上台北小巨蛋時穿的造型外套義賣，許富凱表示，首次攻蛋對他與粉絲來說都是意義非凡的時刻。

許富凱還開玩笑說：「如果我80歲時要開許富凱紀念館，再麻煩捐回來。」現場「姐姐們」舉手搶拍，價格一路喊到35,000元，最後得標的粉絲現場還想將外套回送許富凱，讓許富凱相當感動。

點圖放大body

今日熱門
