天公不作美 霍諾德遺憾攀登101延期 大讚台北漂亮城巿

〔記者許世穎、林欣穎／台北報導〕自由攀岩傳奇猛將艾力克斯霍諾德原定昨挑戰攀登台北101，因天候不佳，確定延期至今天。他昨在社群分享影片，除了表達遺憾與難過，也直呼受到大家支持「非常感動」，並大讚台北是一座漂亮的城市。

霍諾德此次攀登101預計從信義路與松智路交叉口邊角進行，昨一早101週邊未管制區域已聚集不少媒體、民眾及直播主頂著傘卡位，不少人備好望遠鏡、置板凳等朝聖，還有粉絲製作應援看板前往打氣。

不過霍諾德原定9點開始攀登並透過Netflix直播，大約8點平台顯示的直播時間便已更改到今天，官方隨後發聲明宣布延期，同時強調「安全始終是我們的首要考量，感謝您的理解與體諒。」

此舉雖然讓現場圍觀民眾略感失望，但普遍都給予讚賞，網路上也湧入大量支持聲音力挺，強調安全第一，更有人直言若他堅持在惡劣天候下攀登，反而會對其專業與判斷打上問號。

霍諾德也在社群PO出影片和文字分享心情，直言因為下雨，所以沒辦法攀登101，「不過大家給我的支持與祝福真的讓我非常感動！」他說進行攀登永遠得看大自然臉色，接著移動鏡頭秀出街景，大讚台北「真的是一座非常漂亮的城市」。他最後希望今天可以順利進行攀登，「無論如何，我都非常感謝大家的支持，能夠來到這裡真的非常不可思議。希望天氣會轉好，謝謝大家。」

對於直播改期，台北101董事長賈永婕認為天氣不好就該延後，「這樣史詩級的轉播值得等待。」昨天有不少粉絲特地從新加坡、香港、屏東、高雄過來，她也幽默推薦來台北的朋友可以去101一日遊，並信心喊話霍諾德：「人生就是要不斷挑戰！加油！全台灣都替你加油！」《赤手獨攀台北101：直播》2小時直播特別節目將於今天上午9點在Netflix播出。

