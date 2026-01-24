王心凌火辣戰袍 升級全糖宇宙 開放點歌超甜蜜

王心凌穿上性感紅禮服，露出美腿與酥胸。

（寬宏藝術X天晴娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「甜蜜天后」王心凌昨晚在小巨蛋舉辦「SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會」最終站，這套巡演歷時855天唱滿79場，演唱會在台北劃下句點，小巨蛋最後2場門票完售，吸金台幣5780萬元。王心凌甜蜜開唱，包括許茹芸、吳青峰、阿喜等好友到場朝聖，緋聞男友吳克群大方送上祝福，還在花籃寫道：「全糖宇宙完美綻放，Sugar宇宙甜。」

王心凌（中）開場率領舞者飆唱快歌。（寬宏藝術X天晴娛樂提供）

為了「升級版」的安可演唱會，王心凌換了7套全新造型，看來甜美又不失性感，開場的「Bite Back銀耀戰甲」和「玫瑰紅禮服」都超火辣，女神大秀吹彈可破的雪白肌膚，酥胸美腿大放送，超級有誠意。

請繼續往下閱讀...

王心凌攻蛋連唱2天，「SUGAR HIGH」巡演將在台北劃下句點。（寬宏藝術X天晴娛樂提供）

開場王心凌帶領20位舞者現身小巨蛋屋頂，女神「從天而降」帶來嗨歌《BITE BACK》，讓全場氣氛瞬間被點燃，接著帶來《一律建議分手吧》、《Woosa Woosa》等一連串快歌，延燒粉絲情緒。

昨晚王心凌唱到《Honey》，因為鞋根太高，走向觀眾時差點跌倒，所幸最後有驚無險，穩住後繼續唱跳。回到家鄉開唱王心凌心情大好，還用客家話跟台語向粉絲打招呼。她寵粉靠近歌迷，還不忘提醒觀眾「記得開美肌」，「很開心再次回到台北小巨蛋，這裡有刺激有感動，你想大哭大笑，或是大聲尖叫都可以！」

在這兩年半的巡演旅程，王心凌歷經受傷、感冒、過度疲勞，甚至在高強度演出後，下了舞台便因體力透支而無法站立的時刻，但她始終選擇在每一次登場前，將自己調整到能夠承擔「完美演出」的位置。超級自律的她除了口罩不離身，更進行嚴格的身體管理，維持高度節制的作息與生活節奏。

為了不讓歌迷留下遺憾，王心凌主動要求，希望在演唱會最終站開放歌迷點歌，昨天共加點了20多分鐘，忍不住笑說：「再點下去，演唱會要唱不完了。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法