自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王心凌火辣戰袍 升級全糖宇宙 開放點歌超甜蜜

王心凌火辣戰袍 升級全糖宇宙 開放點歌超甜蜜王心凌穿上性感紅禮服，露出美腿與酥胸。
（寬宏藝術X天晴娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「甜蜜天后」王心凌昨晚在小巨蛋舉辦「SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會」最終站，這套巡演歷時855天唱滿79場，演唱會在台北劃下句點，小巨蛋最後2場門票完售，吸金台幣5780萬元。王心凌甜蜜開唱，包括許茹芸、吳青峰、阿喜等好友到場朝聖，緋聞男友吳克群大方送上祝福，還在花籃寫道：「全糖宇宙完美綻放，Sugar宇宙甜。」

王心凌（中）開場率領舞者飆唱快歌。（寬宏藝術X天晴娛樂提供）王心凌（中）開場率領舞者飆唱快歌。（寬宏藝術X天晴娛樂提供）

為了「升級版」的安可演唱會，王心凌換了7套全新造型，看來甜美又不失性感，開場的「Bite Back銀耀戰甲」和「玫瑰紅禮服」都超火辣，女神大秀吹彈可破的雪白肌膚，酥胸美腿大放送，超級有誠意。

王心凌攻蛋連唱2天，「SUGAR HIGH」巡演將在台北劃下句點。（寬宏藝術X天晴娛樂提供）王心凌攻蛋連唱2天，「SUGAR HIGH」巡演將在台北劃下句點。（寬宏藝術X天晴娛樂提供）

開場王心凌帶領20位舞者現身小巨蛋屋頂，女神「從天而降」帶來嗨歌《BITE BACK》，讓全場氣氛瞬間被點燃，接著帶來《一律建議分手吧》、《Woosa Woosa》等一連串快歌，延燒粉絲情緒。

昨晚王心凌唱到《Honey》，因為鞋根太高，走向觀眾時差點跌倒，所幸最後有驚無險，穩住後繼續唱跳。回到家鄉開唱王心凌心情大好，還用客家話跟台語向粉絲打招呼。她寵粉靠近歌迷，還不忘提醒觀眾「記得開美肌」，「很開心再次回到台北小巨蛋，這裡有刺激有感動，你想大哭大笑，或是大聲尖叫都可以！」

在這兩年半的巡演旅程，王心凌歷經受傷、感冒、過度疲勞，甚至在高強度演出後，下了舞台便因體力透支而無法站立的時刻，但她始終選擇在每一次登場前，將自己調整到能夠承擔「完美演出」的位置。超級自律的她除了口罩不離身，更進行嚴格的身體管理，維持高度節制的作息與生活節奏。

為了不讓歌迷留下遺憾，王心凌主動要求，希望在演唱會最終站開放歌迷點歌，昨天共加點了20多分鐘，忍不住笑說：「再點下去，演唱會要唱不完了。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中