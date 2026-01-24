奧斯卡入圍揭曉 罪人拚16金大贏家 影帝爭奪戰 甜茶挾金球威力再戰李奧納多麥可B喬丹

去年叫好叫座的《罪人》以16項提名創下影史奧斯卡入圍紀錄，分飾雙胞胎的麥可B喬丹也入圍影帝。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕第98屆奧斯卡入圍名單前天公布，由萊恩庫格勒執導的《罪人》以16項提名成為入圍大贏家，獎項數目創下奧斯卡入圍紀錄。該片男主角麥可B喬丹也再度角逐影帝，對上甫以《橫衝直闖》獲得金球影帝的「甜茶」提摩西夏勒梅，以及《一戰再戰》李奧納多狄卡皮歐等人。

李奧納多狄卡皮歐主演的《一戰再戰》風光入圍奧斯卡13項大獎，他也再度角逐影帝。（華納兄弟提供）

《罪人》除了最佳女主角以外，包辦所有可以入圍的獎項，就連今年新增的最佳選角都有份入圍。保羅湯瑪斯安德森執導的《一戰再戰》則以13項入圍緊追，包括最佳影片、導演、男主角、女配角，班尼西歐戴托羅以及西恩潘更共同角逐最佳男配角。

提摩西夏勒梅剛以《橫衝直闖》奪下金球獎最佳男主角，再度角逐奧斯卡影帝。（法新社）

最佳女主角方面，分別拿下金球獎劇情類影后的《哈姆奈特》潔西巴克利，和音樂或喜劇類影后《媽的踹爆你》蘿絲拜恩再度同場對決，凱特哈德森也以《悠唱藍調》驚喜角逐，還有《情感的價值》蕾娜特萊茵斯薇以及《暴蜂尼亞》艾瑪史東，艾瑪更成為史上最年輕就提名七座奧斯卡的女性，包括女主角、女配角及製片身分。

《橫衝直闖》、《情感的價值》以及《科學怪人》皆入圍9項大獎，提摩西生涯第三度角逐奧斯卡影帝，成為自1954年馬龍白蘭度之後最年輕的三度提名者。《情感的價值》則是繼日前橫掃歐洲電影獎6項大獎後，再獲奧斯卡9項大獎提名，被譽為挪威電影「歷史性的時刻」。

最佳國際影片方面，台灣代表《左撇子女孩》未能擠進入圍名單，日片《國寶》雖然也未入圍，但搶進了最佳妝髮設計提名。第98屆奧斯卡頒獎典禮將於台灣時間3月16日登場。

