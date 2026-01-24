自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

奧斯卡入圍揭曉 罪人拚16金大贏家 影帝爭奪戰 甜茶挾金球威力再戰李奧納多麥可B喬丹

去年叫好叫座的《罪人》以16項提名創下影史奧斯卡入圍紀錄，分飾雙胞胎的麥可B喬丹也入圍影帝。（華納兄弟提供）去年叫好叫座的《罪人》以16項提名創下影史奧斯卡入圍紀錄，分飾雙胞胎的麥可B喬丹也入圍影帝。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕第98屆奧斯卡入圍名單前天公布，由萊恩庫格勒執導的《罪人》以16項提名成為入圍大贏家，獎項數目創下奧斯卡入圍紀錄。該片男主角麥可B喬丹也再度角逐影帝，對上甫以《橫衝直闖》獲得金球影帝的「甜茶」提摩西夏勒梅，以及《一戰再戰》李奧納多狄卡皮歐等人。

李奧納多狄卡皮歐主演的《一戰再戰》風光入圍奧斯卡13項大獎，他也再度角逐影帝。（華納兄弟提供）李奧納多狄卡皮歐主演的《一戰再戰》風光入圍奧斯卡13項大獎，他也再度角逐影帝。（華納兄弟提供）

《罪人》除了最佳女主角以外，包辦所有可以入圍的獎項，就連今年新增的最佳選角都有份入圍。保羅湯瑪斯安德森執導的《一戰再戰》則以13項入圍緊追，包括最佳影片、導演、男主角、女配角，班尼西歐戴托羅以及西恩潘更共同角逐最佳男配角。

提摩西夏勒梅剛以《橫衝直闖》奪下金球獎最佳男主角，再度角逐奧斯卡影帝。（法新社）提摩西夏勒梅剛以《橫衝直闖》奪下金球獎最佳男主角，再度角逐奧斯卡影帝。（法新社）

最佳女主角方面，分別拿下金球獎劇情類影后的《哈姆奈特》潔西巴克利，和音樂或喜劇類影后《媽的踹爆你》蘿絲拜恩再度同場對決，凱特哈德森也以《悠唱藍調》驚喜角逐，還有《情感的價值》蕾娜特萊茵斯薇以及《暴蜂尼亞》艾瑪史東，艾瑪更成為史上最年輕就提名七座奧斯卡的女性，包括女主角、女配角及製片身分。

《橫衝直闖》、《情感的價值》以及《科學怪人》皆入圍9項大獎，提摩西生涯第三度角逐奧斯卡影帝，成為自1954年馬龍白蘭度之後最年輕的三度提名者。《情感的價值》則是繼日前橫掃歐洲電影獎6項大獎後，再獲奧斯卡9項大獎提名，被譽為挪威電影「歷史性的時刻」。

最佳國際影片方面，台灣代表《左撇子女孩》未能擠進入圍名單，日片《國寶》雖然也未入圍，但搶進了最佳妝髮設計提名。第98屆奧斯卡頒獎典禮將於台灣時間3月16日登場。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中