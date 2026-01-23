《猩瘋血雨》驚嚇百分百 導演保證最毛骨悚然

恐怖片《猩瘋血雨》在北美一上映就拿下新片冠軍。（UIP提供）

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線報導〕恐怖片《猩瘋血雨》以全新視角重塑恐怖元素，帶來一場令人腎上腺素狂飆的觀影體驗，導演和共同編劇約翰尼斯羅勃茲表示，這部電影是他獻給他看過的第一部恐怖片《狂犬驚魂》的情書，「對我來說，那部電影的故事根據真實情境，而不是吸血鬼或是怪物，於是就開啟了一種全新的恐怖片類型。」

導演約翰尼斯羅勃茲編導《猩瘋血雨》，直說這是他至今拍過最毛骨悚然的故事。（UIP提供）

該片描述一隻原本溫馴的黑猩猩，竟然化身為致命的獵殺者，在北美上映首週以破1115萬美金（約台幣3.52億元）勇奪新片票房冠軍，掀起話題熱潮。電影充滿老派驚悚的氛圍，呈現最純粹、最凶猛以及最令人難忘的恐怖片極致震撼。

編導羅勃茲形容，《狂犬驚魂》成功操控觀眾情緒，讓他第一次看就非常想執導同類型作品。他本身就以打造極度血腥和充滿殺戮的恐怖片聞名，提到新片更掛保證：「《猩瘋血雨》絕對會是我目前為止描述過最驚悚駭人、最毛骨悚然的故事！」透過老派、實拍的實體特效，以及令人瞠目結舌的驚嚇戲份，將這部恐怖片推向更血腥的新高度。《猩瘋血雨》將於1月30日在台上映。

