自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《猩瘋血雨》驚嚇百分百 導演保證最毛骨悚然

恐怖片《猩瘋血雨》在北美一上映就拿下新片冠軍。（UIP提供）恐怖片《猩瘋血雨》在北美一上映就拿下新片冠軍。（UIP提供）

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線報導〕恐怖片《猩瘋血雨》以全新視角重塑恐怖元素，帶來一場令人腎上腺素狂飆的觀影體驗，導演和共同編劇約翰尼斯羅勃茲表示，這部電影是他獻給他看過的第一部恐怖片《狂犬驚魂》的情書，「對我來說，那部電影的故事根據真實情境，而不是吸血鬼或是怪物，於是就開啟了一種全新的恐怖片類型。」

導演約翰尼斯羅勃茲編導《猩瘋血雨》，直說這是他至今拍過最毛骨悚然的故事。（UIP提供）導演約翰尼斯羅勃茲編導《猩瘋血雨》，直說這是他至今拍過最毛骨悚然的故事。（UIP提供）

該片描述一隻原本溫馴的黑猩猩，竟然化身為致命的獵殺者，在北美上映首週以破1115萬美金（約台幣3.52億元）勇奪新片票房冠軍，掀起話題熱潮。電影充滿老派驚悚的氛圍，呈現最純粹、最凶猛以及最令人難忘的恐怖片極致震撼。

編導羅勃茲形容，《狂犬驚魂》成功操控觀眾情緒，讓他第一次看就非常想執導同類型作品。他本身就以打造極度血腥和充滿殺戮的恐怖片聞名，提到新片更掛保證：「《猩瘋血雨》絕對會是我目前為止描述過最驚悚駭人、最毛骨悚然的故事！」透過老派、實拍的實體特效，以及令人瞠目結舌的驚嚇戲份，將這部恐怖片推向更血腥的新高度。《猩瘋血雨》將於1月30日在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中