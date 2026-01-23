自由電子報
娛樂 最新消息

車銀優涉逃漏稅5億 一人企劃公司掀爭議

車銀優捲入稅務爭議，零負評形象受影響。（翻攝自IG）車銀優捲入稅務爭議，零負評形象受影響。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國演藝圈昨投下震撼彈！韓團ASTRO成員、被封「臉蛋天才」的車銀優捲入一宗金額高達200億韓元（約台幣5億元）的稅務爭議，規模之大，被韓媒形容是「演藝圈罕見等級」。

多家韓媒揭露，首爾地方國稅廳調查局去年春季啟動調查，認定車銀優的收入結構，與近年多起藝人常見的「一人企劃公司」模式高度相似。調查指出，車銀優的經紀公司Fantagio，與一間由他母親設立的A公司簽有「演藝活動支援」合約，讓演藝收入被拆分為多方流向。

問題出在A公司遭國稅廳認定，缺乏實質營運內容，卻在帳面上承接收入、申報費用，為典型的「紙上公司」。

對於「逃漏稅」指控，車銀優方面並未低頭，表示已依法提出「課稅前適法性審查」，經紀公司強調，車銀優母親成立公司是為了在管理層頻繁更動情況下，確保演藝活動穩定，並非虛設法人，更否認刻意規避稅賦。

消息曝光後，韓網反應兩極，一派認為「一切未定案，應等待法律結果」，另一派質疑明星高收入者是否長期利用灰色地帶避稅。車銀優公司在最新聲明則重申，本案仍在法律程序中，承諾將誠實配合調查、依法說明。

點圖放大
點圖放大

