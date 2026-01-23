自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

柯震東屁股有戲 九把刀狂推《功夫》看4DX

柯震東（左起）、王淨、導演九把刀、朱軒洋出席《功夫》試片，暢聊拍攝花絮，分享要看4DX版本會更生動。（記者陳奕全攝）柯震東（左起）、王淨、導演九把刀、朱軒洋出席《功夫》試片，暢聊拍攝花絮，分享要看4DX版本會更生動。（記者陳奕全攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕九把刀執導賀歲檔電影《功夫》昨舉辦媒體試片，他掛保證表示：「要看4DX，因為不只畫面會動，觀眾會跟著柯震東的屁股一起震。」還丟出超中二比喻：「感覺他（柯震東）就像是《進擊的巨人》從銀幕裡跑出來。」

《功夫》改編九把刀同名小說，講述柯震東、朱軒洋和王淨三位高中同學結識「武林高手」戴立忍，眾人捲入一連串腥風血雨的江湖風波。被問飾演「萬年高中生」不只全裸光屁股，還有打手槍戲時，柯震東直球回應：「我還在高中生賽道，沒有要退。」還替同業喊累：「現在年輕男演員真的辛苦了。」強調穿高中制服不尷尬，只要劇本行就OK。

久違露面的王淨以《功夫》回歸大銀幕，她坦言前陣子確實較少出現，但不是消失，而是把時間拿去「學點新東西」，像是溜溜球、扯鈴，還接觸了禪柔。

片中她有場「吸到蛇毒、顏值全面崩壞」的戲，她態度淡定，倒是柯震東與她對戲時忍不住吐槽：「妳現在真的很噁心。」笑果十足。

朱軒洋昨惜字如金，回答幾乎都在10字以內，不過九把刀大讚他「手指被切到」的反應自然到不像演的，還爆料他泡鐵桶湯時的身材「根本像蝶式游泳冠軍」。

片中最大反差愛情線，落在朱軒洋和飾演王淨媽媽的曾莞婷身上。問到現實能否接受差16、17歲的姐弟戀？朱軒洋複製角色語氣：「我都可以，我都OK。」逗樂全場。《功夫》於2月13日全台上映。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中