柯震東屁股有戲 九把刀狂推《功夫》看4DX

柯震東（左起）、王淨、導演九把刀、朱軒洋出席《功夫》試片，暢聊拍攝花絮，分享要看4DX版本會更生動。（記者陳奕全攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕九把刀執導賀歲檔電影《功夫》昨舉辦媒體試片，他掛保證表示：「要看4DX，因為不只畫面會動，觀眾會跟著柯震東的屁股一起震。」還丟出超中二比喻：「感覺他（柯震東）就像是《進擊的巨人》從銀幕裡跑出來。」

《功夫》改編九把刀同名小說，講述柯震東、朱軒洋和王淨三位高中同學結識「武林高手」戴立忍，眾人捲入一連串腥風血雨的江湖風波。被問飾演「萬年高中生」不只全裸光屁股，還有打手槍戲時，柯震東直球回應：「我還在高中生賽道，沒有要退。」還替同業喊累：「現在年輕男演員真的辛苦了。」強調穿高中制服不尷尬，只要劇本行就OK。

久違露面的王淨以《功夫》回歸大銀幕，她坦言前陣子確實較少出現，但不是消失，而是把時間拿去「學點新東西」，像是溜溜球、扯鈴，還接觸了禪柔。

片中她有場「吸到蛇毒、顏值全面崩壞」的戲，她態度淡定，倒是柯震東與她對戲時忍不住吐槽：「妳現在真的很噁心。」笑果十足。

朱軒洋昨惜字如金，回答幾乎都在10字以內，不過九把刀大讚他「手指被切到」的反應自然到不像演的，還爆料他泡鐵桶湯時的身材「根本像蝶式游泳冠軍」。

片中最大反差愛情線，落在朱軒洋和飾演王淨媽媽的曾莞婷身上。問到現實能否接受差16、17歲的姐弟戀？朱軒洋複製角色語氣：「我都可以，我都OK。」逗樂全場。《功夫》於2月13日全台上映。

