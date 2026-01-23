鄧紫棋攻上大巨蛋 暌違7年 嗨喊台北，我來了

鄧紫棋成為第一個唱進台北大巨蛋的香港歌手。（Live Nation Taiwan提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕香港鐵肺天后「Ｇ.E.M」鄧紫棋相隔7年終於要來台開唱，將帶著升級為2.0版本的世界巡演，於4月10、11、12日在台北大巨蛋場熱唱3天，同時也成為大巨蛋啟用以來首位舉行個唱的香港歌手，她在社群嗨喊「台北，我來了！」，足見期待之情。

鄧紫棋相隔7年，將帶著升級為2.0版本的世界巡演來台開唱。（Live Nation Taiwan提供）

「I AM GLORIA世界巡迴演唱會」自1.0版啟程以來，足跡橫跨亞、歐、美三大洲，鄧紫棋憑藉這套巡演，登上全球女歌手有記錄以來單輪巡演票房TOP2；演出場次至今已達149場，將持續累積，寫下亞洲歌手巡演的里程碑。

演唱會名稱取自鄧紫棋本名「GLORIA」，象徵回歸初心，擁抱真實自我。她和前東家打了多年官司，去年還曾發長文道盡這期間的委屈與無奈，巡演歷程中，她也多次向樂迷剖析心路歷程，深切體會「生命中的每道裂縫，都只是光滲進的入口」，因此更期待透過演唱會的音樂敘事，與歌迷產生情感共鳴。

隨著台北站公布，台北多處共超過30處指標地點將同步曝光演唱會主視覺，涵蓋捷運台北101/世貿站、信義區到西門町、台北車站與機場捷運，再延伸至大台北捷運五大主線共25站大型螢幕，提前讓樂迷感受「I AM GLORIA」的巡演氛圍。門票2月7日早上11點在tixcraft拓元售票系統、Trip.com及Klook全面開賣。

