自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

鄧紫棋攻上大巨蛋 暌違7年 嗨喊台北，我來了

鄧紫棋成為第一個唱進台北大巨蛋的香港歌手。（Live Nation Taiwan提供）鄧紫棋成為第一個唱進台北大巨蛋的香港歌手。（Live Nation Taiwan提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕香港鐵肺天后「Ｇ.E.M」鄧紫棋相隔7年終於要來台開唱，將帶著升級為2.0版本的世界巡演，於4月10、11、12日在台北大巨蛋場熱唱3天，同時也成為大巨蛋啟用以來首位舉行個唱的香港歌手，她在社群嗨喊「台北，我來了！」，足見期待之情。

鄧紫棋相隔7年，將帶著升級為2.0版本的世界巡演來台開唱。（Live Nation Taiwan提供）鄧紫棋相隔7年，將帶著升級為2.0版本的世界巡演來台開唱。（Live Nation Taiwan提供）

「I AM GLORIA世界巡迴演唱會」自1.0版啟程以來，足跡橫跨亞、歐、美三大洲，鄧紫棋憑藉這套巡演，登上全球女歌手有記錄以來單輪巡演票房TOP2；演出場次至今已達149場，將持續累積，寫下亞洲歌手巡演的里程碑。

演唱會名稱取自鄧紫棋本名「GLORIA」，象徵回歸初心，擁抱真實自我。她和前東家打了多年官司，去年還曾發長文道盡這期間的委屈與無奈，巡演歷程中，她也多次向樂迷剖析心路歷程，深切體會「生命中的每道裂縫，都只是光滲進的入口」，因此更期待透過演唱會的音樂敘事，與歌迷產生情感共鳴。

隨著台北站公布，台北多處共超過30處指標地點將同步曝光演唱會主視覺，涵蓋捷運台北101/世貿站、信義區到西門町、台北車站與機場捷運，再延伸至大台北捷運五大主線共25站大型螢幕，提前讓樂迷感受「I AM GLORIA」的巡演氛圍。門票2月7日早上11點在tixcraft拓元售票系統、Trip.com及Klook全面開賣。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中