自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳傑憲二刷《冠軍之路》 備戰經典賽壓力更大

續任台灣隊長的陳傑憲二刷《冠軍之路》，直說因為即將再度出賽，再次看片壓力更大。（中華職業棒球大聯盟提供）續任台灣隊長的陳傑憲二刷《冠軍之路》，直說因為即將再度出賽，再次看片壓力更大。（中華職業棒球大聯盟提供）

〔記者許世穎／台北報導〕紀錄片《冠軍之路》記錄世界棒球12強賽，上映後掀起熱潮，全台票房已破6000萬，隨著第六屆世界棒球經典賽將於3月開打，中華代表隊已在高雄國家運動訓練中心展開集訓。中華職棒前天特別於高雄包場，包括「台灣隊長」陳傑憲在內的多位國家級運動員齊聚觀影，陳傑憲意外吐心聲，直呼二刷反而「壓力更大」。

導演龍男・以撒克・凡亞思（左起）、奧運拳擊金牌選手林郁婷、中華職棒會長蔡其昌、奧運跆拳道銅牌選手羅嘉翎一同出席欣賞《冠軍之路》。（中華職業棒球大聯盟提供）導演龍男・以撒克・凡亞思（左起）、奧運拳擊金牌選手林郁婷、中華職棒會長蔡其昌、奧運跆拳道銅牌選手羅嘉翎一同出席欣賞《冠軍之路》。（中華職業棒球大聯盟提供）

此次包場觀影由陳傑憲領軍，邀請本屆經典賽中華隊出賽選手一同參與，並特別邀請奧運柔道銀牌選手楊勇緯、奧運跆拳道銅牌選手羅嘉翎，以及奧運拳擊金牌選手林郁婷等人到場觀影，展現跨項目運動員彼此加油、共同集氣的精神。

陳傑憲說第二次走進戲院重看，心境明顯不同：「第一次看比較輕鬆，這次再看壓力其實更大，因為我們即將穿上代表國家的球衣，去打經典賽，背負的責任同時也是一種榮耀。」

他也進一步談到團隊的重要性：「有些運動員必須一個人站上場面對勝負，那種壓力其實更大。我很幸運，身邊有這麼完整的教練團與後勤支援。」《冠軍之路》持續在台上映中。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中