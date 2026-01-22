陳傑憲二刷《冠軍之路》 備戰經典賽壓力更大

續任台灣隊長的陳傑憲二刷《冠軍之路》，直說因為即將再度出賽，再次看片壓力更大。（中華職業棒球大聯盟提供）

〔記者許世穎／台北報導〕紀錄片《冠軍之路》記錄世界棒球12強賽，上映後掀起熱潮，全台票房已破6000萬，隨著第六屆世界棒球經典賽將於3月開打，中華代表隊已在高雄國家運動訓練中心展開集訓。中華職棒前天特別於高雄包場，包括「台灣隊長」陳傑憲在內的多位國家級運動員齊聚觀影，陳傑憲意外吐心聲，直呼二刷反而「壓力更大」。

導演龍男・以撒克・凡亞思（左起）、奧運拳擊金牌選手林郁婷、中華職棒會長蔡其昌、奧運跆拳道銅牌選手羅嘉翎一同出席欣賞《冠軍之路》。（中華職業棒球大聯盟提供）

此次包場觀影由陳傑憲領軍，邀請本屆經典賽中華隊出賽選手一同參與，並特別邀請奧運柔道銀牌選手楊勇緯、奧運跆拳道銅牌選手羅嘉翎，以及奧運拳擊金牌選手林郁婷等人到場觀影，展現跨項目運動員彼此加油、共同集氣的精神。

請繼續往下閱讀...

陳傑憲說第二次走進戲院重看，心境明顯不同：「第一次看比較輕鬆，這次再看壓力其實更大，因為我們即將穿上代表國家的球衣，去打經典賽，背負的責任同時也是一種榮耀。」

他也進一步談到團隊的重要性：「有些運動員必須一個人站上場面對勝負，那種壓力其實更大。我很幸運，身邊有這麼完整的教練團與後勤支援。」《冠軍之路》持續在台上映中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法