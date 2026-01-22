自由電子報
娛樂 最新消息

金鍾國領軍12強 《生存王2》來台體驗地獄營

陸俊書（右起）、金鍾國、曹佑寧與綠茶等跨國成員齊聚，展現革命情感。（記者傅茗渝攝）陸俊書（右起）、金鍾國、曹佑寧與綠茶等跨國成員齊聚，展現革命情感。（記者傅茗渝攝）

〔記者傅茗渝／嘉義報導〕南韓超人氣生存競技綜藝節目《生存王2》，昨於嘉義市舉行盛大殺青記者會。主持人「能力者」金鍾國領軍，集結來自韓、台、日、馬四國的12位參賽者公開亮相，眾人談起在台灣經歷的10天「地獄生活」集體崩潰，大吐苦水。

韓國生存實境綜藝《生存王2》殺青，「能力者」金鍾國（中）率領來自台灣、韓國、日本、馬來西亞四國的12位選手集體亮相。（童心娛樂提供）韓國生存實境綜藝《生存王2》殺青，「能力者」金鍾國（中）率領來自台灣、韓國、日本、馬來西亞四國的12位選手集體亮相。（童心娛樂提供）

首度因節目全台走透透的金鍾國表示，雖然被迫過著沒手機訊號的原始生活，卻也因此與大家建立深厚感情。他特別點名台灣隊的徐愷，大讚其求生能力與體能「異於常人」。

南韓隊體能強者陸俊書驚爆在比腕力時發生意外，現場傳出疑似韌帶斷裂的「啪」一聲，手臂嚴重瘀青。日本藝人福島善成體力透支到必須在叢林中打點滴續命，手部受傷還縫了四針。第一季冠軍「族長」金炳萬則感嘆各國強敵讓他壓力大，屏東滿州的漫天飛沙徹底打破了他對沙漠的浪漫幻想。

身為地主隊，曹佑寧透露在花蓮拍攝時遭蟲叮咬，引發嚴重過敏，崩潰直呼想念人間食物。而「綠茶」林埈永被隊友徐愷虧是「戰力缺口」，卻因過人的語言天賦，成為隊伍間的溝通橋樑。年紀最小的偶像金泳勳展現貼心一面，在殘酷賽場把金炳萬當爸爸照顧。

大馬網紅培永笑稱這趟旅程領的是「賣命錢」，最難忘的收穫是與偶像金鍾國在山中「集體拉屎」；而剛升格人父的祖雄則心繫妻小，有感地說：「回家帶小孩真的簡單太多了！」

