娛樂 最新消息

動力火車攻蛋 尤秋興戒宵夜喊餓被老婆嗆閉嘴

動力火車除了要登上小巨蛋連唱3場，也先推出新歌療癒粉絲。（記者胡舜翔攝）動力火車除了要登上小巨蛋連唱3場，也先推出新歌療癒粉絲。（記者胡舜翔攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲獎最佳演唱組合動力火車5月中將在小巨蛋舉辦3場演唱會，昨先推出新歌《I Need You》，歌曲將孤獨無助溫柔呈現，顏志琳與尤秋興也大方透露常對老婆說這句「I Need You」。

動力火車5月15、16、17日將在小巨蛋舉行「台新銀行冠名贊助動力火車一路向前世界巡迴演唱會台北旗艦場」，昨談到《I Need You》，尤秋興笑說：「我常對老婆說呀，幫貓砂鏟一下，以前可以吃宵夜也會說幫我煮泡麵。」他坦言：「藝人什麼都不會，需要被照顧，我離不開老婆，常被說我太黏了。」

備戰演唱會，尤秋興希望能瘦身5公斤，但他說：「節食真的好痛苦，這兩天開始不吃宵夜，在床上喊好餓，我老婆說：『閉嘴啦！』」他也談到，日前練球遇到檢場，被催生小孩，檢場跟他說沒生小孩人生好像缺一塊，尤秋興說：「我還是想以自然方式，不行才考慮領養。」

動力火車人氣旺，今年尾牙至少有30場以上，日前還和A-Lin出現在同場尾牙表演，有網友拱動力火車邀請A-Lin當小巨蛋嘉賓，顏志琳表示：「要找A-Lin嗎？也是個選項，我們沒有在大型演唱會上合作過。」

過去S.H.E曾和動力火車同間唱片公司，近日爆出Ella在巡演時使用到過去S.H.E的歌曲，但因錄音著作權屬於華研卻未知會，出現糾紛，談及此事，尤秋興說：「當然有關心，都是很好的朋友、終身的師妹，發生這樣事情，希望兩方面能圓滿落幕。」動力火車演唱會門票1月24日下午1點先開放台新卡友購票，1月25日下午1點則全面售票，購票可洽KKTIX。

