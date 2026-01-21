自由電子報
娛樂 最新消息

張孝全溫柔眼神電到嚴藝文 朱軒洋歌喉遭歌唱老師狠批

張孝全（右二）在《欠妳的那場婚禮》成了自我感覺良好、卻再也寫不出歌的落魄中年男子。（公視提供）張孝全（右二）在《欠妳的那場婚禮》成了自我感覺良好、卻再也寫不出歌的落魄中年男子。（公視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕金鐘導演嚴藝文過去執導的《影后》、《俗女養成記》有口皆碑，公視新戲《欠妳的那場婚禮》找來張孝全、蘇慧倫、朱軒洋、謝盈萱等人合作，這是嚴藝文首度以男性視角出發的作品。劇中張孝全演出廢中年，嚴藝文和他首次試鏡，立刻被他眼中的溫柔感吸引，笑說：「跟我在螢幕上看到的硬漢形象完全不同，眼神正是我想像的中年模樣。」

朱軒洋對於要在《欠妳的那場婚禮》劇中開唱，表示很難想像。（公視提供）朱軒洋對於要在《欠妳的那場婚禮》劇中開唱，表示很難想像。（公視提供）

而朱軒洋2024年4月因劈腿重創事業，這回在小螢幕復出，飾演樂團主唱，他提到以前跟朋友去唱歌，都是不太唱、也不是會隨音樂舞動的人，這次角色要會彈吉他、跳舞、唱歌，所有技能對他都是全新的領域和挑戰，因此上了許多課，打趣說：「前置的幾個月幾乎每天排滿課程，很像練習生的生活，很充實。」

談及練唱過程，朱軒洋自認唱歌不好聽，沒想到歌唱老師直接說他很差。他為了丹田發聲、音準等做準備，持續上了3個月的課，而劇中表演唱歌的部分連續拍了2天，一天唱大概30到40次，直呼：「演出時台下觀眾很多，真的需要勇氣才能在舞台上唱！」

