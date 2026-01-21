邵雨薇1人飾2鬼吊鋼絲好亢奮 唐綺陽獻唱吃炸雞護嗓

唐綺陽（左起）、邵雨薇和初孟軒出席《啵me之我的青春住了鬼》首映會，笑談拍片趣事。 （記者潘少棠攝）

〔記者許世穎／台北報導〕台片《啵me之我的青春住了鬼》昨晚首映，監製蔡意欽率領主演邵雨薇、初孟軒，以及獻唱主題曲的唐綺陽等人一同出席，提到片名「啵me」，監製笑爆原本片中有安排邵雨薇和初孟軒上演吻戲，後來沒了，當場虧邵雨薇：「是不是妳『好朋友』（暗指男友吳慷仁）給導演錢！」邵雨薇沒意會過來，初孟軒則在一旁傻笑。

片中邵雨薇挑戰扮鬼，還得一人分飾「好鬼」和「壞鬼」，甚至上演「自己對打」的鬼打鬼橋段。她回憶當時拍攝連續吊鋼絲4天，但過程相當開心，「我很快樂、很喜歡高的地方，當時整個人呈現在很亢奮的感覺，有一種發洩感。」

為電影獻唱主題曲《等不到的等》的唐綺陽透露，監製蔡意欽是她的學弟，對方敢開口她就敢接受，坦言很擔心表現不如預期：「我講話講這麼多年，怕我嗓子不好，很緊張，但監製告訴我找了陳建騏、葛大為的黃金陣容，我就想說好吧。」

不過由於歌曲感情太細膩，前面又要很克制，讓唐綺陽直呼「唱得我痛苦死了！」更因為在錄音室磨了兩個月，還靠「猛吃炸雞」保養喉嚨，搞笑抱怨「結果我還胖了兩公斤！」《啵me之我的青春住了鬼》將於23日在台上映。

