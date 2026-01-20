自由電子報
娛樂 最新消息

張懷秋升格老大狂電乖乖女 陳孟琪期待吻戲

陳孟琪（左起）、張懷秋、吳念軒主演《BAD GIRL》昨開放媒體探班，曝光角色關係。（曼尼娛樂提供）陳孟琪（左起）、張懷秋、吳念軒主演《BAD GIRL》昨開放媒體探班，曝光角色關係。（曼尼娛樂提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕電影《BAD GIRL》昨開放媒體探班，該片主打「乖乖女愛上霸道老闆」的危險戀曲，從女性視角切入角頭世界，觸及家庭與身不由己的人生選擇。

張懷秋飾演夜店老闆，形容角色不是爽當老大，而是被家庭、母親一路推上去的位置，自嘲：「以往都在旁邊叫人家BOSS，現在終於換我當。」一旁的吳念軒補充：「他在戲裡真的很有霸總風範。」

吳念軒自嘲演「垃圾」，是從小跟著懷秋長大的心腹，「我是武力擔當，負責擋刀、擋事」，負責把所有危險往身上扛，還說「旁邊看著老闆談戀愛，心情其實很複雜。」

飾演「乖乖女」的新人陳孟琪，角色設定是財經碩士，人生前途一片光明，卻在夜店遇上黑道夜店老闆，然後瘋狂愛上、勇往直前。她說一開始壓力超大，「前輩們真的很照顧我，才慢慢進入狀況。」被問到和懷秋的吻戲時，她毫不猶豫回：「有，很期待！」

金馬影后楊貴媚飾演懷秋的母親，一心想守住亡夫留下的江山，希望兒子接班、甚至「洗白」成正常企業。她直言，過去角頭故事總是只有男人在前線，卻忽略背後「喬事、安家」的女人，笑稱現在終於平衡了。

