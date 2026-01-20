鄭伊健拍台劇美食包圍超享受-婁峻碩《百萬人推理》對罵偶像很興奮

婁峻碩（右起）、鄭伊健、李霈瑜、阿翰分享4年前拍攝《百萬人推理》趣事。（記者王文麟攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕港星鄭伊健昨與婁峻碩、李霈瑜、阿翰出席Netflix影集《百萬人推理》宣傳記者會。首度參與台劇演出，被問到台港兩地工作節奏差異，他直言：「第一天真的不習慣。」

鄭伊健回憶，4年前第一天上工只拍了一個鏡位就收工，還再三向導演三毛確認：「收工？真的假的？」因為在香港幾乎不可能發生，「香港工作時間很長，在台灣拍戲很舒服，是一種享受」。

談到在台灣拍戲的生活，鄭伊健笑說外景幾乎被美食包圍，整個人被劇組「照顧得很好」，坦言有變胖。但他對身材管理相當隨性，笑稱自己從不量體重，只要「看臉就好」。殺青後，他原本打算安排兩週旅行，沒想到最後一場動作戲拍完就確診，只能在飯店隔離14天，行程全泡湯，讓他直喊：「很痛苦。」

婁峻碩首度拍戲就碰上偶像，第一場對戲就得對鄭伊健破口大罵，招認「緊張到一句台詞都講不出來」，他飾演追求流量的屁孩網紅，甚至直播鄭伊健的警察片段引發網路公審。那場罵人的戲事前做足準備，上場仍緊張，當天李李仁、王柏傑都在場，好在李李仁在旁鼓勵：「你慢慢講，把所有的詞講完，放輕鬆。」

這番話對婁峻碩相當受用，他說自己很快回到狀態，深呼吸後順利完成演出，還越拍越興奮，「跟伊健哥對罵，很像在拍他以前演的港片」，連鄭伊健都察覺異狀，問他：「你為什麼要這麼興奮？」他則直回：「跟你對罵很興奮。」

婁峻碩也回憶，第一次見到鄭伊健是在讀劇本時，「內心非常波濤洶湧，但表面要故作鎮定、表現專業」，鄭伊健聽完笑說：「我以為你態度不好，台灣演員很酷。」婁峻碩解釋當時不敢表現太開心，是怕有失專業，還自嘲：「畢竟這是第一部戲。」

隔了近4年再見到偶像，阿翰同樣難掩興奮，臉紅到不行，直喊：「我嚇死了，我看到帥哥會緊張。」活動中他與鄭伊健四目相交，被鬧到大喊：「煩死！好帥、好開心。」自招只會對帥哥緊張，看到婁峻碩完全沒事，因為兩人是國中隔壁班同學。

他更爆料，婁峻碩當年是校園風雲人物，「他很帥，很有明星樣，像是有鎂光燈照著，很多人喜歡他」，讓婁峻碩笑開懷。

